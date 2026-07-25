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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۰
ايران » ايران

«نازلو» نجات ارومیه از شر زباله‌ها

1 یکی از معضلات زیست‌محیطی شهرستان ارومیه در آذربایجان غربی با جمعیت بالغ بر یک میلیون نفر، دفن بهداشتی زباله است
محمدرضا سوری

 جوان آنلاین: یکی از معضلات زیست‌محیطی شهرستان ارومیه در آذربایجان غربی با جمعیت بالغ بر یک میلیون نفر، دفن بهداشتی زباله است، چراکه رهاشدن این مواد مضر موجب شده تا علاوه بر انتشار بوی بد، شیرابه‌های آن نیز به داخل زمین نفوذ کرده و باعث آلودگی آب و خاک شود، در حالی که سه دهه قبل قرار بود سایت پسماند زباله در منطقه نازلو احداث شود، اما برخی بی‌توجهی‌ها موجب شد تا این مهم اتفاق نیفتد و زباله‌ها به شیوه کاملاً سنتی دفن شوند. 
حالا به گفته رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه، پس از سال‌ها سایت پسماند «نازلو» به مساحت ۲۹۰ هکتار با رعایت استاندارد‌های روز دنیا در حال احداث است. 
 
با توجه به آثار زیان‌بار دفن زباله‌ها در محیط‌زیست، سال‌هاست که احداث سایت‌های استاندارد تبدیل پسماند‌ها به مواد بی‌خطر در دستور مدیران شهری قرار گرفته است. با این حال، به دلیل برخی مشکلات، این مهم در شهرستان ارومیه آذربایجان غربی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر و با تولید روزانه حدود ۷۳۰ گرم به ازای هر شهروند که حدود سه برابر میانگین جهانی است، سال‌هاست که مورد غفلت قرار گرفته است. 
حالا ورود این زباله‌ها و شیرابه‌های خطرناک آنها به زمین‌های کشاورزی و منابع آبی که مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرد، موجب شده تا ساخت سایت پسماند «نازلو» که سال‌ها به حال خود رها شده بود، در دستور کار قرار بگیرد. 

 احداث سایت پسماند «نازلو»
سال ۶۹ بود که با هدف احداث سایت دفن بهداشتی زباله‌ها در شهرستان ارومیه، زمینی به متراژ ۱۰۰ هکتار برای ایجاد این مرکز در نظر گرفته و قرار شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مرکز ساخته و به بهره‌برداری برسد. با این حال، بی‌توجهی به این موضوع موجب شد تا زباله‌ها تا سال‌ها به صورت کاملاً غیربهداشتی در این مکان دفن شود که در نتیجه آن شیرابه‌های ناشی از دفن زباله‌ها به منابع آبی مورد استفاده باغداران و کشاورزان راه یافت و حتی زباله‌های تجزیه‌ناپذیر نیز میهمان ناخوانده زمین‌ها و باغ‌ها شد. این در حالی بود که قرار گرفتن این سایت دفن زباله غیراستاندارد در بین زمین‌های روستا‌های نازلو، حصار بهرام‌خان، قلعه سردار، تازه‌کند، لک، حصار خرابه، عسگرآباد کوه، پر، کوسی، کوسه‌احمد و سنجی، زندگی عادی نزدیک به ۱۰ هزار نفر از اهالی این روستا‌ها را به مخاطره انداخت. 
سرانجام، شکایت مردم منطقه و سازمان محیط‌زیست موجب شد تا ساخت سایت پسماند جدیدی در همین مکان با مساحت ۲۹۰ هکتار در دستور کار قرار بگیرد. 
هادی بصاری، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه ساماندهی سایت پسماند «نازلو» در این خصوص می‌گوید: «این سازه به یکی از پیشرفته‌ترین مراکز دفن بهداشتی در منطقه تبدیل می‌شود.»
وی با بیان اینکه ساخت این پروژه ۲۶ مردادماه سال گذشته با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز و در حال حاضر با سرعت در حال اجراست، می‌افزاید: «هدف از اجرای این طرح، ارتقای استاندارد‌های دفن بهداشتی، کنترل و مدیریت شیرابه، کاهش اثرات زیست‌محیطی و حفاظت از منابع آب و خاک است.»
از آنجا که نفوذ شیرابه‌ها می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست داشته باشد، لذا احداث لاگون آب‌بند شیرابه با ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب، اجرای شبکه جمع‌آوری، هدایت و انتقال شیرابه، احداث سامانه هدایت و دفع آب‌های سطحی، اجرای پوشش نهایی سلول‌های دفن و راه‌اندازی سامانه گازگیری، از مهم‌ترین بخش‌های اجرایی این طرح به شمار می‌رود که مطابق ضوابط و استاندارد‌های زیست‌محیطی در حال اجراست. 
همچنین در اجرای پوشش نهایی سلول‌های دفن، لایه‌های مهندسی استاندارد به کار گرفته شده تا از نفوذ آلاینده‌ها به منابع آب و خاک جلوگیری شود و میزان تولید شیرابه، انتشار بو و گاز‌های حاصل از دفن پسماند به حداقل برسد. به گفته رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه، از آنجا که برای احداث این سازه بالاترین استاندارد‌های جهانی رعایت شده است، لذا امید می‌رود این مکان به یکی از سایت‌های استاندارد دفن پسماند در شمال‌غرب کشور تبدیل شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ارومیه ، محیط زیست ، دریاچه
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