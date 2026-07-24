رشد ۵ درصدی صادرات گلستان در سه ماهه ابتدایی سال جاری

سرپرست اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گلستان ، گفت : صادرات استان گلستان در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است .

به گزارش جوان آنلاین: فرهاد زارع، سرپرست اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و اولین جلسه شورای مبادلات مرزی استان گلستان در سالجاری که با حضور عبدالعلی کیان مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان گلستان برگزار گردید ، گفت : علی رغم مشکلات فراوان ناشی از جنگ با آمریکای جنایتکار ، در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲۲۱ هزار و ۷۰۰ تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از استان گلستان صادرات داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۵ درصد رشد داشته است .

وی گفت : کشورهای ترکمنستان ، قزاقستان ، ازبکستان ، عراق ، افغانستان ، پاکستان ، روسیه ، ارمنستان و تاجیکستان مهمترین مقاصد کالاهای صادراتی استان در این مدت بوده اند . به گفته زارع ، پسته ، لوله آهنی ، کامپاند پلی اتیلن ، پلی استایرن ، پنیر ، خوراک آبزیان ، ید ، میله گرد ، تخم مرغ ، تخته ، ورق پلاستیکی ، آب آشامیدنی ، مفتول مسی ، رب گوجه فرنگی و سایر لبنیات از جمله مهمترین محصولات صادراتی استان در سه ماهه ابتدایی سال جاری بوده اند .

وی افزود : در این مدت همچنین ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن کالا به ارزش ۳۸ میلیون و ۴۰۰ دلار از گمرکات به استان واردات داشته ایم که این کالاها شامل پارچه ، ذرت دامی ، روغن سویا ، روغن خام ذرت ، کودها و مولدها بوده اند .