به گزارش جوان آنلاین: دکتر جندقیان مدیرکل محیطزیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوراز برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اینچهبرون در تأمین بخشی از ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز مراکز مدیریت پسماند استان گلستان استقبال کرذ.
جندقیان با اشاره به ظرفیتهای شهرستان گرگان در حوزه گردشگری شهری، بر ضرورت توسعه و تقویت برنامههای تفکیک پسماند از مبدأ و گسترش فضای سبز شهری تأکید کرد و ضمن اعلام حمایت، قول مساعد برای پیگیری و تحقق مطالبات مطرحشده را داد.
مدیرکل محیطزیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تأکید بر اهمیت نوسازی تجهیزات در ارتقای کیفیت خدمات مدیریت پسماند گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی منطقه آزاد اینچهبرون میتواند نقش مؤثری در تسهیل تأمین ماشینآلات تخصصی و افزایش توان عملیاتی مراکز پردازش پسماند استان داشته باشد.
جندقیان همچنین با اشاره به تعامل مطلوب میان دستگاههای اجرایی استان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، خاطرنشان کرد: همافزایی میان مجموعههای ملی و استانی، زمینه اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای زیرساختهای مدیریت پسماند را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبات، روند تجهیز و توسعه مراکز مدیریت پسماند استان گلستان با شتاب بیشتری ادامه یافته و زمینه ارائه خدمات مطلوبتر در این حوزه فراهم شود.