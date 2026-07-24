کد خبر: 1370537
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تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
گلستان » اجتماعي
مدیریت پسماند گلستان خبرداد:

برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد اینچه‌برون در تأمین تجهیزات مدیریت پسماند گلستان 

جلسه پسماند استان گلستان برگزار شد دکتر جندقیان مدیرکل محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشوراز برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اینچه‌برون در تأمین بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز مراکز مدیریت پسماند استان گلستان استقبال کرد.

به گزارش جوان آنلاین: دکتر جندقیان مدیرکل محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشوراز برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اینچه‌برون در تأمین بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز مراکز مدیریت پسماند استان گلستان استقبال کرذ. 

 جندقیان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان گرگان در حوزه گردشگری شهری، بر ضرورت توسعه و تقویت برنامه‌های تفکیک پسماند از مبدأ و گسترش فضای سبز شهری تأکید کرد و ضمن اعلام حمایت، قول مساعد برای پیگیری و تحقق مطالبات مطرح‌شده را داد. 

مدیرکل محیط‌زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تأکید بر اهمیت نوسازی تجهیزات در ارتقای کیفیت خدمات مدیریت پسماند گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی منطقه آزاد اینچه‌برون می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تأمین ماشین‌آلات تخصصی و افزایش توان عملیاتی مراکز پردازش پسماند استان داشته باشد. 

جندقیان همچنین با اشاره به تعامل مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی استان و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان مجموعه‌های ملی و استانی، زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای زیرساخت‌های مدیریت پسماند را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبات، روند تجهیز و توسعه مراکز مدیریت پسماند استان گلستان با شتاب بیشتری ادامه یافته و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر در این حوزه فراهم شود.

برچسب ها: شهرداری ، دهیاری ، کیفیت
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