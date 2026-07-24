نشست شورای مدیران سازمان با حضور رئیس، نایب‌رئیس و مسئولان و مدیران واحدهای مختلف برگزار شد و در آن مهم‌ترین برنامه‌ها و راهکارهای ارتقای عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش جوان آنلاین: محمد ابراهیم پوررئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت سازمانی چابک، هوشمند و پاسخگو، اظهار داشت: توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل فرآیندهای اداری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی اعضا و بهبود عملکرد سازمان دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تحول دیجیتال، افزود: راه‌اندازی ارتباطات الکترونیکی، سامانه ثبت اثر انگشت و کارتابل الکترونیکی مالکان، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش شفافیت، کاهش مراجعات حضوری، تسریع در ارائه خدمات و ارتقای کیفیت پاسخگویی به اعضا و ذی‌نفعان به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان با تأکید بر اینکه تحول سازمانی بدون مشارکت کارکنان محقق نخواهد شد، تصریح کرد: همه واحدها باید با نگاهی تحول‌محور، در جهت ساده‌سازی فرآیندها، حذف مراحل غیرضروری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گام بردارند تا خدمات سازمان با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری به اعضا ارائه شود.