کد خبر: 1370532
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تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ادامه کوچ اجباری فلسطینیان، بیت‌المقدس را به شهری یهودی تبدیل می‌کند

فلسطینیان «ریاض منصور» نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل گفت: روند کوچ اجباری فلسطینی‌ها از بیت‌المقدس در حال رسیدن به مراحل پایانی است و این اقدام، قدس را به یک شهر یهودی تبدیل می‌کند.

جوان آنلاین: منصور در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ام بی سی، ضمن تاکید بر مخالفت قاطع با تصمیم های الحاق‌طلبانه رژیم صهیونیستی افزود که این اراضی متعلق به اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر نیست و در این زمینه باید به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری استناد کرد که تصریح می‌کند، حضور اسرائیل «اشغالگری غیرقانونی است و باید در سریع‌ترین زمان ممکن پایان یابد».

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم قدس را فراموش کنیم؛ در حالی که تلاش‌ها برای کوچاندن در غزه به شکلی وحشیانه جریان دارد و اکنون همین سناریو در کرانه باختری تکرار می‌شود، اما در قدس این روند سال‌هاست که به‌دور از چشم رسانه‌ها اعمال می‌شود.

نماینده فلسطین در سازمان ملل تصریح کرد: کوچاندن فلسطینی‌ها و الحاق غیرقانونی املاکشان به اراضی اشغالی در آستانه تکمیل کامل است تا قدس به شهری یهودی تبدیل شود و میراث عربی، اسلامی و مسیحی آن که بیش از ۱۵۰۰ سال قدمت دارد، از بین برود.

وی تأکید کرد که فلسطینیان از ماندن در نقش «طعمه» در دستان «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل که خواهان صلح نیست، امتناع می‌کنند.

منصور افزود: مصر در مقابله با طرح‌های کوچاندن و ضرورت باقی ماندن فلسطینی‌ها بر روی سرزمین خود با فلسطین مشارکت دارد، زیرا تشکیل کشور مستقل فلسطین بدون حضور ملت آن در سرزمین تاریخی‌اش امری محال است.

برچسب ها: فلسطینیان ، جنگ ایران و اسرائیل ، ‌فلسطین
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