سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به وضعیت کنونی خاورمیانه، خواستار خویشتنداری، گفت‌وگو و کاهش تنش برای بازگرداندن صلح در منطقه خلیج فارس شد.

جوان آنلاین: لین جیان در نشست خبری امروز(جمعه) دستگاه دیپلماسی چین، اظهار داشت که پکن خواستار احترام به حاکمیت و امنیت منطقه‌ای و حفاظت از آبراه‌های بین‌المللی است.

وی خواستار خویشتنداری، گفت وگو و کاهش تنش برای بازگرداندن صلح در منطقه خلیج فارس شد.

این اظهارت درحالی مطرح شد که چین نسبت به عملکرد غرب در منطقه خاورمیانه، تاکید دارد سرنوشت این منطقه باید در دست مردم خود باشد.

وانگ یی وزیر امور خارجه چین در دیدار با عادل بن عبدالرحمن العسومی رئیس‌ پیشین پارلمان عرب که در تابستان ۱۴۰۲ صورت گرفته بود، تاکید داشت که خاورمیانه هرگز حیاط خلوت هیچ قدرت بزرگی نبوده است و آینده و سرنوشت منطقه باید در دست کشورها و مردم منطقه باشد.

وی همچنین در دیدارش با هاکان فیدان همتای ترک خود که در خرداد ۱۴۰۳ صورت گرفته بود، بار دیگر تاکید داشت که سرنوشت خاورمیانه باید در دستان مردم این منطقه باشد و خود در امور خاورمیانه تصمیم بگیرند.

این مقام ارشد چینی پیشتر اذغان کرده بود که اشغالگری های اسرائیل ریشه اصلی تنش ها در خاورمیانه است.

همچنین دولت‌مردان چینی تاکید داشتند که تلاش‌های خود را برای بازگردان صلح به منطقه خاورمیانه ادامه خواهند داد.