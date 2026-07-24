خطیب نماز جمعه تهران گفت: شما ملت مقاوم ایران به مدت ۱۴۵ روز (نزدیک به پنج ماه) خیابان را ترک نکردید و همچنان در خیابان، نستوه و تا پیروزی اسلام ایستاده‌اید. اجتماع در خیابان‌ها از عبادات قطعی ملت ایران است، قطعا شما ملت مقاوم ایران پیروز هستید و دشمنان شکست خورده خواهند بود.

جوان آنلاین: آیت‌الله «سیداحمد خاتمی» در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه در قرآن کریم ۷۰ نام برای قیامت ذکر شده است، اظهار داشت: یکی از نام‌های قیامت «یوم الحساب» است، بدین معنا که هر کاری که در دنیا انجام دهیم باید در آخرت حساب آنرا پس دهیم. مولایمان در نهج البلاغه می‌فرمایند، هم هوای بندگان خدا را داشته باشید و هم هوای محیط زیست را داشته باشید، چرا که از شما درباره اراضی و حیوانات پرسش می‌شود. ان‌شاءالله «یوم الحساب» را با تمام وجود باور داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در سیره پیامبر اکرم عنصر مقاومت بسیار مورد توجه است، گفت: ایستادگی در راه حق و عقب نشینی نکردن از این مسیر با سه واژه قرآنی؛ صبر، استقامت و ثبات در هم آمیخته است. خداوند در قرآن می‌فرمایند که وقتی با دشمنان مقابله می‌کنید، مقاوم باشید و زود خسته نشوید، پیامبر اکرم و اصحاب ایشان ۲۳ سال ذره‌ای از مسیر حق عقب‌نشینی نکردند. جوانان باید توجه کنند که گروهی در صدر اسلام بودند به نام «معَذَّبین فی الله» یعنی کسانی که در راه خدا شکنجه شدند و مقاومت کردند، ۷ تن از آنان مرد و ۶ تن از آنان زن بودند و زنان ما نیز امروز باید بدانند که زنان در صدر اسلام پا به پای مردان مقاومت کردند، جان دادند اما آرمان و دین خود را ندادند، تا آخرین قطره خون خود در راه باورهای خود مقاومت کردند. و امروز روز شهادت «عمار یاسر» است، یار دنیای بصیرت و همراه امیرالمومنین (ع)، که زیر شکنجه دشمن مقاومت کرد اما تسلیم نشد.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه همین مقاومت‌هاست که اسلام را نگه داشته و نگاه خواهد داشت، ادامه داد: شما ملت مقاوم ایران به مدت ۱۴۵ روز (نزدیک به پنج ماه) خیابان را ترک نکردید و همچنان در خیابان، نستوه و تا پیروزی اسلام ایستاده‌اید. اجتماع در خیابان‌ها از عبادات قطعی ملت ایران است، قطعا شما ملت مقاوم ایران پیروز هستید و دشمنان شکست خورده خواهند بود.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه ملت بزرگ ایران در مراسم تکریم ولایت و وداع با آقای شهید ایران شگفتی بی‌نظیری آفرید، خاطر نشان کرد: یکی از دلایل حمله جنایتکارانه آمریکا این است که این حماسه از یادها برود، که البته به فضل خدا حماسه ملت ایران هیچگاه از یادها نخواهد رفت.

وی چهار جلوه برجسته تکریم ملت ایران از امام شهید و خانواده مکرم ایشان را برشمرد و گفت: براساس آمارها، ۳۰ میلیون در ایران و ۱۰ میلیون نفر در نجف در آیین تشییع و وداع با پیکر پاک رهبر شهید انقلاب حضور یافتند. این تجمع و وداع در تهران، قم، مشهد و عراق، رزمایش جهان اسلام بود.

تکریم رهبر شهید، نشان از اوج محبوبیت آقای شهید ایران داشت

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: مردم ایران ۴۰ روز جنگ را تحمل کردند، اما خسته نشدند، از میدان بیرون نرفتند، مقاوم و ایستادگی کردند و امام شهید خود را تشییع کردند. تکریم رهبر شهید انقلاب، نشان از اوج محبوبیت آقای شهید ایران داشت، به یاد نداریم که بر بزرگی ۶ بار نماز اقامه شده باشد.

آیت الله خاتمی با اشاره به ورود تمام مراجع عظام به آیین تکریم امام شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای در قالب حضور، پیام و یا برگزاری روضه خانگی، اظهار داشت: پرچم‌های سرخ انتقام، پرچم‌های قرآنی بود. شعار انتقام ما شعار احساسی نیست، بلکه شعار قرآنی و عقلایی است، اگر در مقابل جنایتکارانی که امام ما و خانواده ایشان را شهید کردند، نایستیم، کار خود را تکرار خواهند کرد، قرآن نیز می‌فرماید باید جلوی این جنایتکاران را گرفت تا «آدم» شوند.

وی با اشاره به برپایی راهپیمایی و پیاده‌روی اربعین از سوم تا پانزدهم مردادماه، بیان کرد: عزادارای بر سیدالشهدا از اقرب قربات است، یعنی از نزدیک‌ترین مسائلی است که انسان را به خدا نزدیک می‌کند، اما باید توجه داشته باشیم که امسال باید شرکت در آیین اربعین را با حضور شبانه در خیابان تجمیع کنیم، ان‌شاءالله نباید خیابان را خالی رها کنیم.

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه نهادهای حقوقی بین‌المللی کاری به حقوق ملت‌ها ندارند و در مقابل نسل‌کشی در غزه سکوت کرده‌اند، گفت: آمریکا برای بار چهارم وسط مذاکرات به کشور ما حمله کرد، در این شرایط راهی جز دفاع شرافتمندانه نداریم، نه تسلیم بی‌شرفانه.

خاتمی با اشاره به هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، افزود: از طرف ملت ایران به رزمندگان مقاوم کشورمان اعلام می‌کنم که دست شما درد نکند، پایگاه‌های دشمن آمریکایی را محکم بکوبید. آمریکا زیرساخت‌های ایران را می‌زند، شما هم زیرساخت‌های کشورهای کمک‌کننده به آمریکا را از بین ببرید.