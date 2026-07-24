مجلس نمایندگان آمریکا با تغییر نام «وزارت دفاع» به «وزارت جنگ» موافقت کرد

نمایندگان مجلس آمریکا در جریان رأی‌گیری درباره لایحه سیاست دفاعی سالانه، با تغییر نام وزارت دفاع ایالات متحده به «وزارت جنگ» موافقت کردند؛ با این حال، این تغییر برای نهایی شدن باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد.

جوان آنلاین: مجلس نمایندگان آمریکا به‌تازگی با ۲۱۶ رأی موافق در برابر ۲۱۲ رأی مخالف، قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۲۷ را تصویب کرد. این لایحه شامل درخواست بودجه یک هزار و ۱۵۰ میلیارد دلاری برای امنیت ملی و افزایش حقوق نیروهای نظامی ایالات متحده است.

یکی از بندهای این لایحه تغییر نام «وزارت دفاع» آمریکا به «وزارت جنگ» (Department of War) است. وزارت دفاع آمریکا در سال ۱۷۸۹ با نام «وزارت جنگ» تاسیس شد و تا سال ۱۹۴۷ با همین نام فعالیت می‌کرد. پس از جنگ جهانی دوم، هری ترومن‌ رئیس جمهوری وقت آمریکا، با امضای «لایحه امنیت ملی»، ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را ادغام کرد و نام آن را «تشکیلات ملی نظامی» گذاشت و دو سال بعد، در سال ۱۹۴۹، نام وزارت دفاع بر آن نهاده شد.

بر اساس این گزارش، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا که از حامیان اصلی بازگرداندن نام قبلی این وزراتخانه بوده است، پاییز گذشته در یک نشست خبری گفته بود که دولت دونالد ترامپ می‌خواهد «جنگجویان را پرورش دهد، نه صرفاً مدافعان.»

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در ماه سپتامبر۲۰۲۵ (شهریور۱۴۰۴) فرمان اجرایی حمایت از تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ را امضا کرد و هگست نیز دستور داد که این عنوان در تارنمای رسمی، حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی و تابلوهای این وزارتخانه به کار گرفته شود.

با این حال تنها کنگره آمریکا اختیار قانونی برای نهایی کردن این تغییر را دارد. این لایحه اکنون برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس سنا ارسال می‌شود.