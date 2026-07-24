کد خبر: 1370523
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶
ورزش » ساير

مدافع استقلال جدا می‌شود

استقلال مدافع تیم فوتبال استقلال برای گذراندن خدمت سربازی از جمع آبی‌پوشان جدا خواهد شد.

جوان آنلاین: ضرغام سعداوی، مدافع میانی جوان تیم فوتبال استقلال با توجه به مشمول شدن برای خدمت سربازی از جمع آبی‌پوشان پایتخت جدا می‌شود و به احتمال زیاد در فصل بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال پیراهن ملوان بندرانزلی را بر تن خواهد کرد.

سعداوی که از بازیکنان آینده‌دار استقلال محسوب می‌شود، برای پشت سر گذاشتن دوران خدمت سربازی راهی ملوان خواهد شد؛ تیمی که در سال‌های اخیر مقصد بسیاری از بازیکنان مشمول لیگ برتر بوده است. انتظار می‌رود این انتقال به زودی به صورت رسمی از سوی دو باشگاه اعلام شود.

جدایی سعداوی در شرایطی رقم می‌خورد که استقلال تابستانی پررفت‌وآمد را پشت سر می‌گذارد و تغییرات گسترده‌ای در فهرست این تیم برای فصل جدید ایجاد شده است. پیش از این جدایی آنتونیو آدان، داکنز نازون، منیر الحدادی، یاسر آسانی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، جوئل کوجو و موسی جنپو از جمع آبی‌پوشان قطعی شده بود و حالا سعداوی نیز به این فهرست اضافه شد.

در سوی مقابل، مدیران استقلال فعالیت خود را در بازار نقل‌وانتقالات ادامه داده‌اند و تاکنون بهرام گودرزی و محمد خلیفه را از آلومینیوم اراک به خدمت گرفته‌اند. همچنین قرارداد محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی نیز برای فصل آینده تمدید شده تا این دو بازیکن همچنان در جمع شاگردان استقلال حضور داشته باشند.

استقلال که خود را برای حضور پرقدرت در فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند، همچنان به دنبال جذب چند بازیکن جدید در پست‌های مورد نیاز است و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده نیز تغییرات دیگری در فهرست این تیم ایجاد شود. با این حال، جدایی ضرغام سعداوی به دلیل انجام خدمت سربازی، یکی دیگر از خروجی‌های قطعی آبی‌پوشان در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی محسوب می‌شود.

برچسب ها: استقلال ، تیم استقلال ، لیگ برتر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

انتقام فوتبال از سیاست

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه

جغرافیای تنگه گویا است

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

بمثل ما اعتد وا

مراقب چوپان خائن تنگه باشیم

تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

غبیشاوی مربی استقلال شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار