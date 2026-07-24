سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به گسترش یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه، سازمان همکاری شانگهای را نهادی پیشتاز برای دفاع از حاکمیت قانون و نظم بین‌المللی مبتنی بر منشور ملل متحد دانست.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حاشیه حضور در اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، در پیامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی، اظهار کرد: ما برای شرکت در نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر چولپون‌آتا، قرقیزستان، حضور داریم.

وی افزود: ایران اهمیت ویژه‌ای برای سازمان همکاری شانگهای (SCO) و سایر سازوکارهای مشابه چندجانبه قائل است؛ در زمانه‌ای که یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه، پیمان‌شکنی و توسل به زور، در حال تضعیف شدید اصول بنیادین حاکمیت قانون، منشور سازمان ملل و نظم حقوقی مبتنی بر منشور است، سازمان همکاری شانگهای و ترتیبات چندجانبه مشابه نیروهای محوری و پیشتاز برای چندجانبه‌گرایی واقعی به شمار می‌روند.