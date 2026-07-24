جوان آنلاین: در بیست‌وپنجمین مرحله عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات دشمن سلطه جو، ساعاتی پیش، «انبارهای تجهیزاتی ارتش تروریست آمریکا در اردوگاه العدیری، و «محل استقرار نظامیان آمریکایی در پادگان الدوحه» و «محل استقرار نیروهای دشمن مستکبر» در اردوگاه عریفجان کویت را هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ادامه پرشدت سلسله عملیات پهپادی و موشکی در پاسخ به شرارتهای دشمن خبیث، خاطرنشان کرد: تهدیدات رییس جمهور خودشیفته آمریکا، عزم و اراده مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با متجاوزان، محکم تر می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: هرگونه ماجراجویی نابخردانه و گشودن جبهه جدید، تکرار و استمرار اشتباهات راهبردی دشمن و آزمودن آزموده هاست که سرافکندگی دشمن و سربلندی و اقتدار ایران عزیز را در پی خواهد داشت.