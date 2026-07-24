۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم توسط وزرای خارجه سازمان شانگهای به امضا رسید

جوان آنلاین: در سفر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به قرقیزستان برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم در پایان این نشست توسط وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید.
نشست دورهای شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ به ریاست جمهوری قرقیزستان در شهر چولپونآتا برگزار میشود. این نشست در سالی برگزار میشود که مصادف با بیستوپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای است و یکی از مهمترین رویدادهای سطح عالی در دوران ریاست قرقیزستان بر این سازمان با شعار «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای؛ با هم به سوی صلح پایدار، توسعه و شکوفایی» به شمار میرود.
در این رویداد، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین نمایندگان نهادهای دائمی این سازمان حضور دارند.
انتظار میرود شرکتکنندگان درباره مسائل جاری بینالمللی و منطقهای، همچنین وضعیت و چشمانداز همکاریهای چندجانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای گفتوگو کنند. تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه سازمان، گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی، تعمیق پیوندهای فرهنگی و بشردوستانه و ارتقای کارآمدی این سازمان از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.
وزیران همچنین پیشنویس اسناد مربوط به اجلاس آتی سران سازمان همکاری شانگهای را هماهنگ کرده و روند آمادهسازی برای این اجلاس که قرار است در بیشکک برگزار شود، بررسی خواهند کرد.