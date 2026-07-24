کد خبر: 1370508
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تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
جامعه » اخبار كلی

هشدار پلیس نسبت به افزایش تصادفات فوتی در پایتخت

پلیس رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ‌پایتخت در هفته اخیر شاهد وقوع ۸ فقره تصادف با ۹ نفر فوتی بوده که اغلب به دلیل عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه رخ داده است.

جوان آنلاین: سردار ابوالفضل موسوی‌پور، درباره حوادث رانندگی در هفته‌ی گذشته که در سطح شهر تهران رخ داده توضیحاتی ارائه داد و افزود: اولین سانحه روز شنبه ۲۷‌ تیر ماه ساعت ۰۳:۲۳ بامداد در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به جنوب، نرسیده‌ به بزرگراه یادگار امام(ره)، پل ستارخان اتفاق افتاد، در این حادثه راننده یک دستگاه کامیون به علت عدم رعایت مقررات حمل بار(ریزش مصالح در سطح سواره‌رو) باعث واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت می‌شود که در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت( مردی‌۴۵ ساله) در اثر شدت صدمات‌ وارده در دم فوت‌ شد.

به گفته وی، در روز یکشنبه ۲۸ تیر ماه ۳ حادثه‌ مرگبار در پایتخت ثبت شد: اولین حادثه روز یکشنبه در ساعت ۰۲:۵۵ بامداد در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، بعد از اشرفی اصفهانی، تقاطع سردار جنگل رخ داد، که در آن راننده یک دستگاه سواری لیفان به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با موانع حاشیه راه برخورد می‌کند.در اثر این اتفاق راننده (مردی ۲۸ساله) و سرنشین آن (مردی ۲۷ ساله) به علت شدت ضربات و جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.

دومین حادثه روز یکشنبه حوالی ساعت ۰۴:۵۶ بامداد در جاده قوچ حصار، میدان ۳۱ شهریور، قبل از عظیم آباد اتفاق افتاد، که در آن راننده یک دستگاه سواری پژو به علت عدم توجه به جلو و اطراف در حین رانندگی با عابر پیاده‌( مردی ۲۲ ساله) برخورد می‌کند، که در اثر این حادثه عابرپیاده در دم جان باخت.

سومین حادثه عصر یکشنبه حوالی ساعت ۱۸:۳۰ در خیابان خاوران به شرق، بعد از ترمینال خاوران و قبل از سه راه افسریه، راننده یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با موانع حاشیه راه برخورد می‌کند که در اثر این حادثه راننده‌ آن ( خانم ‌۲۱ ساله) در اثر صدمات وارده در دم فوت شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تأسف، از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی در روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه خبر داد و گفت: اولین سانحه روز دوشنبه در ساعت ۰۳:۳۰ بامداد، در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید بابایی، قبل از خیابان استخر رخ داد که در آن راننده یک دستگاه وانت نیسان به علت عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی با عقب یک دستگاه کامیون برخورد می‌کند که در اثر این حادثه‌راننده وانت( مردی ۲۹ ساله) در اثر ضربات وارده در دم جان خود را از دست داد.

دومین سانحه روز دوشنبه در ساعت ۰۸:۱۹ در میدان آزادی، بزرگراه آیت الله سعیدی، نبش کوچه باقری بوقوع پیوست، که در آن راننده یک‌ دستگاه سواری پراید به علت عدم توجه به جلو و اطراف در حین رانندگی با عابرپیاده( خانم ۵۶ ساله)برخورد می‌کند که در اثر شدت جراحات وارده عابرپیاده در دم فوت شد.

سردار موسوی‌پور در ادامه از وقوع ۲ تصادف فوتی در روز سه‌شنبه‌ ۳۰ تیرماه در بزرگراه‌های تهران خبر داد: تصادف اول روز سه‌شنبه در ساعت ۰۳:۳۸ بامداد در بزرگراه شهید باقری به شمال، بعد از خیابان فرجام رخ داد که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت تغییر مسیر ناگهانی‌ با یک دستگاه وانت نیسان برخورد می‌کنده که در اثر این اتفاق سرنشین موتورسیکلت( خانم ۴۷ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت.

تصادف دوم روز سه‌شنبه در ساعت ۱۷:۱۹ در بزرگراه یادگار امام(ره) به جنوب، بعد از خیابان آزادی بوقوع پیوست که در آن راننده یک دستگاه سواری دنا به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند که در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون‌ می‌شود و راننده آن( مردی ۳۵ ساله) در دم فوت شد.

سردار موسوی‌پور در پایان اظهار داشت: برای حفظ جان خود و عزیزانتان به این سه نکته در رانندگی توجه کنید:

مدیریتِ خستگی: خواب‌آلودگی، قاتل خاموش است. اگر در حین رانندگی احساس سنگینی پلک دارید، حتی ۱۰ دقیقه توقف در یک محل ایمن، شما را از مرگ نجات می‌دهد.

مدیریتِ سرعت: زمان را قبل از خروج از خانه مدیریت کنید، نه در بزرگراه. سرعت غیرمجاز، تواناییِ واکنش شما را در لحظاتِ بحرانی به صفر می‌رساند.

قانون پیش‌بینی: همیشه فرض کنید راننده کناری ممکن است اشتباه کند. با تغییر مسیرهای ناگهانی و رانندگی تهاجمی، دیگران را غافلگیر نکنید.
امنیتِ شما در دستانِ خودتان است؛ پلیس فقط ناظرِ این امنیت است.

برچسب ها: پلیس ، تصادف ، فوتی
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