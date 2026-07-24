جوان آنلاین: وب‌سایت تخصصی TWZ به نقل از کریستوفر کالیو، مدیرعامل شرکت RTX (ریتیون سابق) گزارش داد که ارتش آمریکا برای جبران کاهش ذخایر موشکی خود، بار دیگر خرید موشک‌های رهگیر PAC-۲ GEM-T متعلق به نسل قدیمی سامانه پاتریوت را آغاز کرده است.

کالیو در کنفرانس بررسی درآمدهای سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۶ اعلام کرد که این شرکت سفارش‌هایی به ارزش حدود ۲۰ میلیارد دلار دریافت کرده که بیش از ۵ میلیارد دلار آن مربوط به قراردادهای خرید موشک‌های GEM-T است.

وی همچنین از ثبت نخستین سفارش داخلی تولید انبوه این موشک‌ها در بیش از ۳۰ سال گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، بخش عمده سفارش‌های جدید از سوی مشتریان خارجی ثبت شده، اما ارتش آمریکا نیز برای نخستین بار طی سه دهه گذشته، خرید این موشک‌ها را از سر گرفته است.

به نوشته TWZ، این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پدافندی آمریکا، به‌ویژه پس از مصرف گسترده آنها در درگیری‌های منطقه غرب آسیا، افزایش یافته است.