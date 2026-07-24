شهادت یک فلسطینی در قدس و تداوم یورش به کرانه باختری

جوان آنلاین: نظامیان رژیم صهیونیستی در پست ایست و بازرسی شعفاط در قدس اشغالی به بهانه عدم اجرای دستور، به یک جوان فلسطینی شلیک کردند.

این جوان فلسطینی پس از اصابت گلوله به حال خود رها شد و از شدت خونریزی به شهادت رسید.

همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند که نیروهای اشغالگر صهیونیستی به روستای سالم در شرق شهر نابلس و نیز به شهر سلفیت در کرانه باختری رود اردن یورش بردند.

نظامیان صهیونیست در یورش به روستای سالم به تفتیش منازل شهروندان و آزار و اذیت آنان پرداختند. این نیروها در یورش به روستای سالم یک آزاده فلسطینی را چند ساعت قبل از مراسم ازدواجش بازداشت کردند.