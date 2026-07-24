رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد هرگونه خسارت واردشده به کشتی‌ها، محموله‌ها و تجهیزات مرتبط، از محل دارایی‌های ایران در آمریکا پرداخت خواهد شد.

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست آمریکا مدعی شد هرگونه خسارت واردشده به کشتی‌ها در تنگه هرمز و محموله‌های تجاری یا هر آنچه به آنها مرتبط باشد، از محل دارایی‌های ایران در آمریکا جبران خواهد شد.

وی با بیان اینکه خسارت‌های وارده به کشتی‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، ادعا کرد پرداخت این خسارت‌ها از محل دارایی‌های ایران، «اقدامی منصفانه» است.

ترامپ با ادعای «تأمین آزادی کشتیرانی» و باز نگه داشتن تنگه هرمز، حضور نظامی آمریکا در منطقه را افزایش داد؛ اکنون که او نتوانسته تنگه هرمز را بازگشایی کند و به دلیل افزایش دوباره بهای نفت، شدیدا تحت فشار است، هر بار از روی ناامیدی اظهاراتی بی‌اساس را مطرح می‌کند.