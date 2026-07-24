جوان آنلاین: یک خبرنگار آمریکایی گفت که ایران در جریان حمله موشکی به پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت، پنج ساختمان محل استقرار نیروهای آمریکایی را با یک فروند موشک هدف قرار داده است.

وی گفت که در هر یک از این ساختمان‌ها حدود ۴۰ نظامی آمریکایی حضور داشته‌اند و در مجموع نزدیک به ۲۰۰ نظامی آمریکایی نیمه‌شب ناچار به ترک محل استقرار خود و پناه گرفتن در پناهگاه‌ها شده‌اند.

این خبرنگار با اشاره به بیانیه رسمی آمریکا مبنی بر اینکه این حمله هیچ کشته یا زخمی نداشته است، اظهار کرد: «پذیرفتن این ادعا دشوار است.»

وی همچنین با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ درباره توان نظامی ایران افزود: ترامپ مدعی شده که دیگر ارتشی برای ایران باقی نمانده و این کشور به طور کامل از نظر نظامی نابود شده است، اما شواهد موجود چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند.

این خبرنگار در ادامه گفت که رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است درباره شمار تلفات احتمالی نیروهای آمریکایی نیز واقعیت را بیان نکرده باشد.