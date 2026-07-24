کد خبر: 1370496
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تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷
سیاست » اخبار کلی
دریادار سیاری:

قدرت ‌ایران برای آمریکا غیرقابل هضم است‌

دریادار سیاری معاون هماهنگ‌کننده فرمانده ارتش گفت: قدرت نیروهای مسلح ایران برای آمریکا غیر قابل باور و هضم است.

جوان آنلاین: امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ‌در مراسم یادبود شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم شهرستان مراغه‌ با تاکید بر لزوم ارتقای تاب آوری اجتماعی در شرایط حساس کنونی اظهار داشت: دشمن‌شناسی و داشتن بصیرت لازمه پیروزی و موفقیت در این عرصه است که در این راستا باید به هر طریق ممکن تاب آوری اجتماعی را بالا برد و اجازه نداد دشمنان به اهداف کینه توزانه خود دست یابند.

وی حفظ و تقویت اتحاد، انسجام و همدلی بین آحاد مردم و مسئولان را رمز موفقیت در مقابله با ارتش تروریستی آمریکا دانست و افزود: همه باید در این میدان متحد و هماهنگ بوده و با ادامه راه و مسیر رهبر شهید و سایر شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بار دیگر به نظام سلطه و استکبار جهانی نشان دهیم که مردم و انقلاب اسلامی دو عنصر جدا ناشدنی بوده و هرگز در این میان گسستی وجود ندارد.

امیر دریادار سیاری با اشاره به تاریخچه دشمنی و عمق کینه ورزی نظام استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی و مردم ایران طی ۴۸ سال اخیر، یادآور شد: دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای، تجزیه طلبی، تحمیل جنگ هشت ساله، تهاجم و سپس شبیخون فرهنگی، جنگ نرم و جنگ ترکیبی از سوی استکبار جهانی علیه ایران اسلامی طی این سال ها تجربه شد که هر کدام با شکست دشمن و موفقیت ملت ایران همراه بود.

وی ادامه داد: اما دشمن به دلیل کینه تاریخی خود از مردم و انقلاب اسلامی ایران، در نهایت به این نتیجه رسید که می تواند با تحمیل جنگ جدید و شهادت تعدادی از فرماندهان و در نهایت رهبری نظام، جمهوری اسلامی را به سمت فروپاشی سوق دهد، که در این عرصه نیز با مقاومت جانانه مردمی و سلحشوری نیروهای مسلح به اهداف خود نرسید و ناکام اصلی این نبرد ارتش تروریستی آمریکا و رژیم اسرائیل کودک کش بوده است.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه حضور مردم در میدان، حمایت آنها از رزمندگان اسلام و ایثارگری آنها باعث و بانی اصلی شکست دشمن آمریکایی - صهیونیستی در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر است، افزود: نقش مردم در این مسیر به طور کامل مبرهن و روشن است و باید توجه داشت که از آنجایی که دشمن به اهداف تعیین شده خود در این دو جنگ دست نیافت، به معنی شکست آنها است، چون در این مسیر جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه آغازگر جنگ نبود، هیچ هدفی جز دفاع از کیان میهن اسلامی نداشت.

امیر دریادار سیاری خاطر نشان کرد: با آغاز جنگ سوم تحمیلی در ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ که با شهادت رهبری همراه شد، دشمن فکر می کرد طی چند روز به اهداف اصلی خود که همان سرنگونی جمهوری اسلامی است، می تواند دست یابد، غافل از اینکه در این راه دچار اشتباه محاسباتی شده است.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران، اشتباه محاسباتی دشمن در تجاوز به ایران اسلامی را غفلت از توان، اراده و نقش بی‌مانند مردمی عنوان و اضافه کرد: به واقع این مردم بودند که با حضور خیابانی و میدانی خود ضمن تاکید بر پایبندی به آرمان‌های امام شهید و شهدای کشور، بر حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح اصرار ورزیدند و این همان چیزی بود که دشمن اشتباه محاسباتی کرد.

امیر دریادار سیاری ادامه داد: به برکت خون رهبر شهید و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، امروز مردم در دفاع از کشور، داشتن حس انتقام از دشمن زبون و ارتقای توان مقاومت بسیار قوی‌تر و محکم‌تر از قبل شده و این برای دشمنان غیر قابل باور و هضم است و باید همین مسیر برای پیروزی نهایی طی شود.

وی خستگی و بروز هر گونه تفرقه و جدایی بین صفوف مردم را از عوامل شکست برابر دشمنان و نظام استکبار جهانی برشمرد و با تاکید بر اینکه همه در مسیر وحدت و یکپارچگی باید تلاش کنند، گفت: باید همه متوجه باشیم که هر گونه تفرقه در داخل کشور منجر به آسیب‌های فراوان می‌شود که شاید زمان برای جبران آن وجود نداشته باشد، بنابراین باید به هر طریق ممکن از دودستگی دوری گزید.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه تسلیم شدن در قاموس و ادبیات نظامی و فرهنگی مردم ایران جایی ندارد، افزود: همچنانکه ملت غیور و شجاع ایران اسلامی طی سال های پس از انقلاب اسلامی بر سر آرمان‌ها و اهداف عالی خود ایستاده و مقاومت کرده است، امروز نیز در برابر دشمنان متجاوز تسلیم نشده و در نهایت به پیروزی نهایی و قطعی خواهند رسید.

برچسب ها: دریادار سیاری ، ارتش ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
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