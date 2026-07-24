در مرحله بیست و چهارم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سلسله عملیات‌های پهپادی خود، مراکز مهم ارتش متجاوز آمریکا، در اردن و بحرین را هدف حملات پهپادی قرار داد.

جوان آنلاین: در ادامه حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در بیست و چهارمین مرحله عملیات صاعقه، بامداد امروز، «مخازن سوخت»، «انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی» و «محل اسکان» نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت.

در ادامه این مرحله از عملیات صاعقه، «آشیانه هواپیماها»، «آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما» و «محل اسکان» مزدوران ارتش متجاوز آمریکا در پایگاه الازرق اردن نیز، هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

ارتش تاکید کرد؛ هر اقدامی در جهت مقابله با منافع مشروع و قانونی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موجبات سلب امنیت و منافع اقتصادی دیگر کشورهای منطقه را نیز، فراهم خواهد آورد.