وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی نسبت به توقیف دارایی‌های ایران هشدار داد و تاکید کرد که آشوب و بی‌ثباتی ناشی از چنین روندی، نه خوشایند و نه صلح‌آمیز خواهد بود.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی در صفحه شخصی خود نوشت: توقیف دارایی‌های یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی و نامرتبط در آینده، ایجاد یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین است.

وی افزود: کسانی که از چنین منابعی استقبال می‌کنند یا از آن سود می‌برند، باید به خاطر داشته باشند که وقتی دولت‌ها مصادره اموال دیگران را به یک رویه عادی تبدیل کنند، دیگر هیچ دارایی‌ای از امنیت و مصونیت برخوردار نخواهد بود.

عراقچی تصریح کرد: آشوب و بی‌ثباتیِ ناشی از چنین روندی، نه خوشایند خواهد بود و نه صلح‌آمیز.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعاتی قبل ادعا کرده بود که هرگونه خسارت به کشتی‌ها و محموله‌ها از محل دارایی‌های ایران نزد آمریکا پرداخت خواهد شد.