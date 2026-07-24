آژیر خطر در بحرین/ وقوع چند انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا

رسانه‌ها از به صدا در آمدن آژیر خطر در مناطق مختلف بحرین در پی حمله موشکی و شنیده شدن صدای چند انفجار در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و پایگاه هوایی «شیخ عیسی» خبر می‌دهند.

جوان آنلاین: آژیر خطر در بحرین در پی حملات موشکی به صدا در آمده است.

رسانه های محلی منطقه اعلام کردند که چند انفجار مهیب مناطق مختلف بحرین را به لرزه درآورده است.

گزارش هایی هم درباره شنیده شدن صدای انفجارهایی در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی شیخ عیسی در این کشور منتشر شده است. منابع خبری از اصابت مستقیم در داخل این پایگاه هوایی و برخاستن ستون های دود از آن خبر داده اند.

وزارت کشور بحرین ضمن اعلام به صدا درآمدن آژیرهای خطر به علت خطر موجود، از شهروندان و افراد مقیم در این کشور خواسته است آرامش خود را حفظ کنند، به نزدیک ترین نقطه امن منتقل شوند و برای حفظ امنیت و سلامت عمومی از حضور در راه های ارتباطی اصلی خودداری کنند.

سحرگاه امروز همچنین انفجارهایی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت رخ داد و همزمان آژیرهای هشدار در این پایگاه‌ها به صدا درآمد. همچنین گزارش ها از حمله موشکی به پایگاه موفق السلطی در اردن و فعال شدن صدای آژیر در امان پایتخت اردن خبر می دهند.

همزمان با نقض آتش بس از سوی آمریکا و از سرگیری تجاوزات و حملات به مناطق مختلف کشورمان به ویژه مناطق جنوبی، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه های آمریکا را در کشورهای عربی منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده و خسارت های سنگین جانی و مالی به آن وارد کرده اند.