احمد میرزاده دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره برنامه‌های آستان قدس رضوی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: ماموریت اربعین امسال در چهار محور اصلی برنامه‌ریزی شده که نخستین محور آن، راه‌اندازی و استقرار مواکب امام رضا(ع) در مرزهای کشور و مسیرهای منتهی به عتبات عالیات است و محور دوم، فعالیت مواکب مواصلاتی و مسیر است که با استفاده از ظرفیت کانون‌های خدمت رضوی و خادم یاران استان‌ها، مسئولیت اسکان، تغذیه و پذیرایی از زائران را در مسیرهای تردد بر عهده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه 17 استان کشور در عملیات خدمت‌رسانی اربعین مشارکت خواهند داشت، گفت: از این تعداد، هفت استان در زمره استان‌های مرزی قرار دارند و با توجه به پیش‌بینی مسیرهای تردد زائران، آمادگی لازم برای ارائه خدمت در مرزهای مختلف کشور ایجاد شده است.

دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی تصریح کرد: در شرق کشور، مرز دوغارون در خراسان رضوی و مرزهای میرجاوه و ریمدان در استان سیستان و بلوچستان، در جنوب مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان، در استان ایلام مرز مهران، در استان کرمانشاه مرزهای خسروی و سومار، در استان کردستان مرز باشماق، در آذربایجان غربی مرز تمرچین و در استان آذربایجان غربی مرز بازرگان، از جمله نقاطی هستند که برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به زائران در آنها انجام شده است.

میرزاده با اشاره به فعالیت 60 موکب امام رضا(ع) در ایام اربعین بیان کرد: از مجموع این مواکب، 15 موکب در مرزهای کشور مستقر خواهند شد و حدود 45 موکب نیز به عنوان مواکب مواصلاتی و مسیر، خدمات اسکان، تغذیه و پذیرایی را به زائران ارائه خواهند کرد.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود بیش از 5 هزار نفر از خادمیاران و خادمان رضوی در این عملیات خدمت‌رسانی مشارکت داشته باشند و در مجموع حدود یک میلیون وعده غذایی و میان‌وعده در مواکب امام رضا(ع) در ایام منتهی به اربعین حسینی میان زائران توزیع شود.

دبیر ستاد اربعین بنیاد کرامت آستان قدس رضوی سومین محور برنامه‌های اربعین آستان قدس رضوی را فعالیت موکب و آشپزخانه مرکزی در شهر مهران عنوان کرد و گفت: همانند سنوات گذشته، موکب مرکزی آستان قدس رضوی در شهر مهران برای خدمت‌رسانی به زائران برپا خواهد شد، با این تفاوت که امسال بخش عمده فرآیند طبخ و توزیع غذا به صورت متمرکز در آشپزخانه مرکزی انجام می‌شود.

میرزاده افزود: در قالب این برنامه، پیش‌بینی شده است حدود 250 هزار وعده غذایی در آشپزخانه مرکزی مهران آماده و در اختیار زائران قرار گیرد که جزئیات نهایی این برنامه پس از تکمیل فرآیند اجرایی اعلام خواهد شد.

وی چهارمین محور فعالیت‌های ستاد اربعین آستان قدس رضوی را اعزام کاروان خدام رضوی به کشور عراق عنوان کرد و گفت: این برنامه برای ششمین سال متوالی با هدف تکریم و تجلیل از موکب‌داران عراقی و تقویت پیوند و همدلی میان ملت‌های ایران و عراق برگزار خواهد شد که در قالب این برنامه، از 450 موکب‌دار عراقی تقدیر و تجلیل خواهد شد.