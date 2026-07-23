برقراری امنیت در همه مرزها/ هیچ خللی در تردد زائران ایجاد نشده است

جوان آنلاین: از وزارت کشور، در متن اطلاعیه شماره ۵ ستاد مرکزی اربعین حسینی در سال ۱۴۰۵ آمده است: به اطلاع عموم زائران میرساند که به لطف الهی و به همت مسئولین امر، امنیت در مرز شلمچه و همه مرزها برقرار است و هیچگونه خللی در تردد زائرین ایجاد نشده است.
به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه تاکید شده است: همه خدمات رسانیها طبق روال عادی و با سهولت در حال انجام است و زائران میتوانند همچون گذشته، از مرز شلمچه و سایر مرزها عبور کرده و به زیارت مشرف شوند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: حمله مذبوحانه و بزدلانه آمریکای جنایتکار به مرز شلمچه، نشاندهنده استیصال و عصبانیت شیطان بزرگ در آستانه برگزاری مراسم با عظمت و پرشکوه اربعین حسینی است. این اقدام ددمنشانه، چهره واقعی استکبار را بیش از پیش نمایان کرد؛ اما دشمن بداند که اینگونه تحرکات بیثمر، تنها اراده مردم را برای حضور پرشورتر در مسیر نورانی اربعین حسینی مستحکمتر میکند.
در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: همانطور که رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در پیام خود فرمودند، انبوه زائران مشتاق زیارت اربعین که به نیابت از آقای شهید ایران در مراسم اربعین حسینی شرکت خواهند کرد، شعار پر از حقیقت «حب الحسین یجمعنا» را به رخ همگان خواهند کشید و این پیوند ناگسستنی، عزم عاشقان اباعبدالله (ع) را دوچندان کرده است.