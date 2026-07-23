فرمانده نیروی زمینی ارتش آموزش را مهم‌ترین مؤلفه ارتقای توان رزمی نیرو‌های مسلح دانست و اظهار کرد: فرماندهان باید دانش و تجربیات آموزشی خود را به‌صورت صحیح، دقیق و کاربردی به نیرو‌ها منتقل کنند.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در مرکز آموزش ۰۲ شهید انشایی نیروی زمینی ارتش، از روند آموزش کارکنان وظیفه، میزان آمادگی رزمی و توان عملیاتی این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان برنامه‌های آموزشی و رزمی آن قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، وی در این بازدید، آموزش را مهم‌ترین مؤلفه ارتقای توان رزمی نیرو‌های مسلح دانست و اظهار کرد: فرماندهان باید دانش و تجربیات آموزشی خود را به‌صورت صحیح، دقیق و کاربردی به نیرو‌ها منتقل کنند تا زمینه افزایش بیش از پیش آمادگی عملیاتی یگان‌ها، فراهم شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر اهمیت آموزش اصولی در بهره‌گیری از تجهیزات و تسلیحات، افزود: امروز آموزش صحیح کار با تجهیزات، ارتقای آمادگی جسمی، روحی و روانی کارکنان و آمادگی برای مقابله با تهدیدات، از مهم‌ترین الزامات افزایش توان رزمی است. هرچه سطح آموزش‌ها بالاتر باشد، نیرو‌ها در میدان نبرد با آمادگی بیشتر و خطای کمتری مأموریت‌های خود را انجام خواهند داد.

امیر سرتیپ جهانشاهی در ادامه، با حضور در قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۳ نیز از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.