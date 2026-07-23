جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی روز پنجشنبه درباره پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی درباره نقض عهد‌های مکرّر آمریکا و بی‌ارزش و نامعتبر خواندن امضای رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: همانطور که رهبر عزیز و حکیم جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره فرمودند آمریکایی‌ها با نقص عهد به مانند همیشه خوی استکباری و پیمان شکنی خود را نشان دادند و این رویکرد قابل پیش بینی بود و با این اقدام، یادداشت تفاهم اسلام آباد را در عمل از درجه اعتبار ساقط کردند.

آمریکا جز زبان قدرت و جنگ چیزی نمی‌فهمد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام آمریکایی‌ها نشان دادند که آنها جز زبان قدرت، جنگ، مبارزه و ایستادگی، چیز دیگری را نمی‌فهمند، افزود: اقدام آنها به همه جهانیان نشان داد هر کشوری که بخواهد از مسیر مذاکره وگفت و گو با آمریکا وارد تعامل شود، به سرنوشت بدعهدی نقض پیمان از سوی آمریکا مواجه خواهد شد. مگر اینکه همانند ملت بزرگ و شجاع ایران، با رویکرد استکباری آنها مقابله کرده و آنها را به مانند جنگ ۴۰ روزه سرجایشان بنشاند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره ماهیت و خصومت رفتاری آمریکا که ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته به خوبی از آن آگاه است، عنوان کرد: نقض تعهدات آمریکا موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در مواردی نظیر نقض توافق الجزایر و همچنین از درجه اعتبار ساقط کردن برجام توسط آمریکا مشاهده شده است. البته جمهوری اسلامی ایران برجام را با شروطی پذیرفته بود، اما برخورد غلط و مبتنی بر اندیشه باطل آمریکایی‌ها، منجر به ناکامی این توافق شد.

ایران پوزه آمریکا را به خاک می‌مالد

عزیزی رفتار کنونی آمریکا در موضوع تفاهم نامه اسلام آباد را تکرار بدعهدی‌های پیشین دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران با ملتی مقاوم، شجاع، باانگیزه، متحد و منسجم در تبعیت از رهبر حکیم و مقتدر انقلاب، در برابر استکبار ایستاده است و در نهایت به فضل الهی پوزه آمریکایی‌ها را به خاک می‌مالد.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها بدانند که جمهوری اسلامی ایران بر اصول، آرمان‌های انقلاب اسلامی و آموزه‌های امامین انقلاب ایستاده است و قطعا دشمنان به سرنوشتی دردناک دچار خواهند شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره بخش دیگری از فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی که ایشان به وحدت و انسجام تاکید داشتند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌ها و مولفه‌های قدرت ساز زیادی برخوردار است که از جمله ایمان و اراده ملت بزرگ و رشید ایران، نیرو‌های مسلح شجاع، موقعیت ژئوپلیتیک کشور، وحدت و انسجام مردم و تبعیت از ولایت فقیه است.

وی اضافه کرد: وقتی تمامی این عوامل همراه با یکپارچگی و وحدت در کنار هم قرار می‌گیرند، در مقام عمل به یک قدرت عظیم تبدیل خواهند شد و باید تلاش کنیم در این مسیر طبق منویات رهبر انقلاب عمل کنیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: باید بدانیم که نسخه‌ای که نظام اسلامی را از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز از تمامی چالش‌ها عبور داده، وحدت ملت است و همچنان این وحدت برای عبور از شرایطی که ملت ایران خالق آن است و این شرایط را به آمریکا تحمیل خواهند کرد، کارساز خواهد بود.

در بخشی از پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی آمده است: نقض عهد‌های مکرّر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم‌نامه امضا شده بین رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس‌جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگوئی، تمامیّت‌خواهی و وحشی‌گری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می‌باشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره‌ی واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگ‌افروزی و تحمّل هزینه‌های سنگین‌تر و بی‌آبروئی بیشتر است، بداند که ملّت عزیز ایران و جبهه مقاومت، درس‌های فراموش‌نشدنی برای او دارد که رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطّه جنوب در این روز‌ها نمونه‌هایی از آن را نشان داده است.