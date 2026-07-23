کد خبر: 1370461
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تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۳
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

1 وزیر امور خارجه ایران گفت: رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شده است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دیدار نخست وزیر عراق با رئیس جمهور کشورمان اظهار داشت: مسلما توافق نامه ایران و عراق یکی از مباحث جدی ماست که تا الان به میزان قابل قبولی اجرا شده ولی لازم است توجه بیشتری به آن صورت گیرد. بعضی نگرانی‌ها همچنان در برخی نقاط وجود دارد که امیدواریم آن‌ها هم رفع شوند.

به گزارش تسنیم، وی در ادامه گفت: نخست وزیر عراق البته سفری به واشنگتن داشتند. طبیعی است که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خود از این سفر را به ما منتقل کنند که امری عادی است. ضمن اینکه ما در حال حاضر با آمریکا مشکل میانجی نداریم. مشکل نوع رویکرد آمریکاست که رویکرد غیرمنطقی، زیاده خواهانه و سلطه طلبانه این کشور است که با برخورد مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. تا زمانی که درک نکنند هیچ راهی جز احترام به ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود ندارد، طبیعتاً زمینه‌ای برای حرکت در این مسیر نیز فراهم نخواهد شد. این موضوع هم نیازی به پیغام و پسغام ندارد؛ کافی است در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.

عراقچی در پایان گفت: اربعین نیز یکی از موضوعات جاری ماست. رایزنی‌های ما با دوستانمان در عراق از مدت‌ها قبل آغاز شده و هماهنگی‌های لازم انجام شده است. هر سال، با توجه به گستردگی مراسم اربعین، هماهنگی‌های لازم میان مقامات امنیتی، اجرایی و تدارکاتی انجام می‌شود. از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد و من اطمینان دارم که امسال نیز مراسم اربعین با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، آمریکا ، ایران
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