جوان آنلاین: مرتضی دهقان پنجشنبه در جریان بازدید از ایستگاه رادیویی (RCAG) سیدان با اشاره به حمله اخیر ارتش جنایتکار آمریکا به یکی از سایتهای فعال در ارائه خدمات هوانوردی و پشتیبانی از پروازهای غیرنظامی، اظهار کرد: این اقدام با هدف ایجاد اختلال در روند حملونقل هوایی کشور طراحی شده بود.
واکنش سریع متخصصان داخلی
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی افزود: با تلاش شبانهروزی، دانش فنی و آمادگی متخصصان داخلی، اقدامات دشمن در کوتاهترین زمان ممکن خنثی شد و زیرساختها و ارتباطات جایگزین به سرعت برقرار گردید، بهگونهای که خدمات هوانوردی و ناوبری هوایی بدون هیچگونه وقفهای ادامه یافت.
تاکید بر توانمندی صنعت هوانوردی کشور
دهقان با تاکید بر ظرفیت بالای علمی و تخصصی در صنعت هوانوردی، تصریح کرد: این توانمندی، امکان ارائه مستمر خدمات ایمن و پایدار را فراهم کرده است و نشاندهنده بلوغ فنی کشور در حوزه ناوبری هوایی است.
محکومیت اقدام مغایر با قوانین بینالمللی
وی حمله به زیرساختهای غیرنظامی هوانوردی را مغایر با قوانین و مقررات بینالمللی دانست و گفت: در حالی که سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو) همواره بر حفظ ایمنی پروازها تاکید دارد، دشمن صهیونیستی-آمریکایی با نادیده گرفتن این اصول، زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار داده است.
قدردانی از کارکنان و چشمانداز آینده
وی با قدردانی از تلاشهای بیوقفه کارکنان صنعت هوانوردی کشور، خاطرنشان کرد: همکاران ما با تمام توان در حال خدمترسانی هستند و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، خدمات هوانوردی کشور در آینده با کیفیت، ایمنی و پایداری بیشتری به مردم عزیز ارائه خواهد شد.