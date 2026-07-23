سقوط یک جنگنده روسیه نزدیک مسکو

جوان آنلاین: به نقل از یونایتد ۲۴، یک فروند هواپیمای نظامی روسیه نزدیک «زونیگورود» در منطقه مسکو سقوط کرد.

به گزارش مهر، گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این هواپیما احتمالاً از نوع «سوخو-۵۷» (Su-۵۷) بوده است، تنها جنگنده نسل پنجم عملیاتی روسیه.

به گزارش رسانه روسی «آسترا»، خلبانان احتمالاً پیش از سقوط هواپیما موفق به خروج اضطراری شده‌اند.

تا کنون هیچ‌گونه تأیید رسمی درباره نوع هواپیما، وضعیت خدمه یا علت سقوط آن منتشر نشده است.

بر اساس اعلام این رسانه، مسکو این هواپیما را به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین هواپیما‌های خود معرفی کرده که قادر به انجام مأموریت‌های برتری هوایی، تهاجمی و پدافند هوایی است، اما این جنگنده تنها در تعداد محدودی وارد فعالیت شده است.