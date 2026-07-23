ژاپن: حمایت جهانی از فلسطین همچنان افزایش خواهد یافت

جوان آنلاین: از آناتولی، توشیمیتسو موتگی در نشست وزیران کنفرانس همکاری کشور‌های شرق آسیا برای توسعه فلسطین (CEAPAD) ضمن ابراز امیدواری از این که حمایت جهانی از فلسطین همچنان افزایش خواهد یافت، تاکید کرد که پایدار ماندن و توانمندی فلسطین برای تحقق راه حل دو کشوری ضروری است.

به گزارش ایرنا، این نشست در سال ۲۰۱۳ به ابتکار ژاپن ایجاد شد تا در آن درباره راه‌های حمایت از فلسطین گفت‌و‌گو شود.

موتگی با تاکید بر اهمیت این چارچوب همکاری گفت که این نشست می‌تواند از طریق توسعه منابع انسانی در بلند مدت به روند دولت سازی در فلسطین کمک کند.

وزیر خارجه ژاپن پیشتر نیز در اظهاراتی اعلام کرده بود که دولت این کشور در بحبوحه وخامت اوضاع انسانی، مجموعا به ارزش ۱۵ میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه اضطراری برای ایران، لبنان و فلسطین در نظر گرفته است.

وی افزود: این کمک‌ها با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر اختصاص داده شده و در حوزه‌هایی مانند بهداشت، مراقبت‌های پزشکی و خدمات درمانی هزینه خواهد شد.

وزیر خارجه ژاپن در پایان با اشاره به اهمیت برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه برای این کشور، خاطرنشان کرد که توکیو به همکاری نزدیک با کشور‌ها و سازمان‌های مرتبط برای کمک به بهبود اوضاع انسانی و برقراری صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.