کد خبر: 1370448
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تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکر کارلسون: آمریکا سال‌هاست حق حاکمیت خود را از دست داده است

1 تاکر کارلسون با انتقاد از همکاری اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت سازمان سیا و موساد دهه‌هاست همکاری بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و رسمی شدن این همکاری به معنای از دست رفتن حاکمیت آمریکا است.

جوان آنلاین: «تاکر کارلسون» تحلیلگر آمریکایی، در گفت‌وگویی با راشا تودی، درباره همکاری اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت ایالات متحده سال‌هاست که حاکمیت خود را از دست داده است. آمریکا با به راه انداختن جنگ‌ها به نیابت از اسرائیل، به منافع ملی خود آسیب زده است.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این گفت‌و‌گو، مجری با اشاره به اظهارات یک تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گفت که به باور او، پس از ادغام ساختار‌های اطلاعاتی، دیگر امکان جداسازی آنها وجود ندارد.

مجری همچنین با اشاره به هشدار‌های برخی چهره‌ها از جمله «تام مسی» و «مارجوری تیلور گرین» درباره این موضوع، گفت امروز روزی است که آمریکا حاکمیت خود را از دست می‌دهد.

کارلسون در پاسخ گفت: «فکر می‌کنم آمریکا سال‌ها پیش حاکمیت خود را از دست داده است.»

او گفت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و موساد بیش از ۶۰ سال است که در برخی موارد «عملاً به‌عنوان یک مجموعه واحد» با یکدیگر همکاری می‌کنند.

کارلسون همچنین با اشاره به وجود دو یادبود برای «جیمز جیزس انگلتون» رئیس پیشین بخش ضدجاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در شهر قدس، این موضوع را پرسشی قابل تأمل دانست.

وی در ادامه گفت موساد طی دهه‌های گذشته بار‌ها اطلاعات نادرست در اختیار سیاستگذاران آمریکایی قرار داده است.

کارلسون افزود موضوع وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، بر پایه اطلاعاتی بود که از سوی رژیم صهیونیستی مطرح شده بود و درباره آن «هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.»

او دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را متهم کرد که با آغاز «حمله‌ای غیراخلاقی» به ایران در کنار اسرائیل در اواخر ماه فوریه، به رأی‌دهندگانش خیانت کرده است. کارلسون تاکید کرد که این جنگ باعث شد حمایت دیرینه خود از ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را کنار بگذارد.

کارلسون استدلال کرد: رئیس‌جمهور آمریکا دقیقاً همان کاری را انجام داد که گفته بود هرگز انجام نخواهد داد، و این کار را به خواست اسرائیل انجام داد.

او همچنین گفت این ادعا که ترور مقامات ایرانی می‌تواند به فروپاشی دولت ایران منجر شود، از سوی هیچ نهاد اطلاعاتی آمریکا مطرح نشد، بلکه موساد آن را مطرح کرده و «بنیامین نتانیاهو» نیز آن را به «دونالد ترامپ» منتقل کرد. فشار برای تغییر حکومت ایران از داخل کاخ سفید سرچشمه نگرفت، بلکه از بیرون و از سوی برخی مشاوران و حامیان مالی بانفوذ، از جمله «ادلسون» و «مرداک» اعمال شد. ورود به جنگ با ایران، اقدامی شرم‌آور و زیان‌بار برای آمریکاست. من فکر می‌کنم این فاجعه‌بارترین تصمیمی است که هر رئیس جمهور آمریکایی در طول زندگی گرفته و هیچ چیز به آن نزدیک هم نمی‌شود. ترامپ با این تصمیم به کشور، میراث سیاسی، حزب و تمام دستاورد‌های سال‌های اخیر خود آسیب زد و آمریکا را وارد جنگی کرد که قادر به پیروزی در آن نیست. جنگ علیه ایران اقدامی «بسیار مخرب» است. هیچ کس را نمی‌شناسم، از جمله افرادی که در کاخ سفید و پنتاگون کار می‌کنند که اگر این سوال را بپرسید که چگونه از این جنگ خارج شویم پاسخی داشته باشند، آنها هیچ ایده‌ای ندارند.

این تحلیلگر آمریکایی گفت مردم آمریکا طی دهه‌های گذشته بار‌ها از سوی دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. 

کارلسون گفت: هر رئیس جمهوری در آمریکا توسط اسرائیل اداره شده است. رؤسای‌جمهور آمریکا همواره تحت نفوذ اسرائیل بوده‌اند. اسرائیل با در اختیار داشتن نواری مرتبط با ماجرای مونیکا لوینسکی، بیل کلینتون را برای حمایت از مواضع خود در مذاکرات «وای ریور» تحت فشار قرار داده بود. آنها نواری از او داشتند که در هواپیمای ایر فورس وان با مونیکا لوینسکی صحبت‌های غیراخلاقی تلفنی داشت و به او گفتند که آن را دارند و گفتند که اگر در مذاکره وای ریور طرف آنها را نگیرد، آن را منتشر خواهند کرد.
او این وضعیت را تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت چنین روندی این پیام را به مردم آمریکا منتقل می‌کند که آنها هیچ کنترلی بر کشور خود ندارند، در حالی که به آنها گفته شده مالک و اداره‌کننده این کشور هستند.

کارلسون گفت: این دقیقاً تعریف خیانت است؛ اقدامی است علیه کشور خود به نفع یک دولت خارجی. البته چنین اتفاقی مدت‌هاست که در آمریکا جریان دارد. من واقعاً فکر می‌کنم ما به یک گفتگوی ملی نیاز داریم در مورد اینکه چرا رئیس جمهور ایالات متحده نه تنها به کشورش آسیب رساند، بلکه به خودش، میراثش، حزبش و هر چیزی که تمام این سال‌ها برای ساختنش تلاش کرده بود، آسیب رساند. او اکنون رئیس جمهوری است که ما را به جنگی کشاند که نمی‌توانیم در آن پیروز شویم. این تلاش دیوانه‌وار از سوی عوامل اسرائیل برای بازنویسی تاریخ و فراموش کردن آنچه در ماه فوریه اتفاق افتاد، شکل گرفت. ایالات متحده به رهبری اسرائیل وارد جنگی شد که به شدت به آمریکا آسیب می‌رساند. این همان چیزی است که اتفاق افتاد.

برچسب ها: تالر کارلسون ، آمریکا ، رژیم صهیونسیتی
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