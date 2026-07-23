شبکه جعل و کلاهبرداری تسهیلات بانکی در پردیس متلاشی شد

فرمانده انتظامی پردیس از انهدام شبکه کلاهبرداری تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: متهم با جعل مدارک و فریب متقاضیان وام دستگیر شده و تاکنون بیش از ۳۰ شاکی در این پرونده شناسایی شده‌اند.

جوان آنلاین: سرهنگ مجتبی سهرابی‌منش بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از انهدام شبکه جعل و کلاهبرداری تسهیلات بانکی در شهرستان پردیس خبر داد.

به گزارش مهر، وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت این فرماندهی با انجام اقدامات فنی، فردی را که با جعل جواز کسب و فریب متقاضیان وام‌های ودیعه مسکن، ازدواج و کالا اقدام به دریافت مبالغی تحت عنوان حق‌العمل می‌کرد، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سهرابی‌منش افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهم با برقراری ارتباط غیرقانونی با برخی رؤسا و کارکنان بانکی، در روند دریافت تسهیلات تخلف کرده که در همین راستا تاکنون سه نفر از کارکنان متخلف بانک نیز شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی حاکی از آن است که متهم با وعده پرداخت تسهیلات، از هر متقاضی مبالغی تا چند میلیارد ریال کلاهبرداری کرده و در حال حاضر بیش از ۳۰ شاکی در این پرونده ثبت شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اظهارات متهم، احتمال افزایش شمار مالباختگان این پرونده به حدود ۱۰۰ نفر وجود دارد و تحقیقات برای شناسایی سایر ابعاد این شبکه ادامه دارد.