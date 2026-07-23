عملیات ضدصهیونیستی در شرق نابلس

جوان آنلاین: روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» فاش کرد که یک شهرکنشین صهیونیست در پی حمله با سلاح سرد در نزدیکی شهرک «آلون موریه» بهشدت زخمی شده است.
به گزارش ایرنا، رسانههای فلسطینی نیز گزارش دادند که نیروهای رژیم اشغالگر در محل وقوع عملیات حمله با سلاح سرد در شهرک «آلون موریه» در شرق نابلس به سمت دو جوان فلسطینی تیراندازی کردند.
منابع محلی گزارش دادند که شمار زیادی از نیروهای امدادی و نیروهای ارتش اشغالگر به محل عملیات در شهرک «آلون موریه» در شرق نابلس اعزام شدند.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز در بیانیهای اعلام کرد که گزارش اولیهای درباره وقوع یک حادثه حمله با سلاح سرد در نزدیکی شهرک «آلون موریه» در نابلس دریافت کرده است.