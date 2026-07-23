سران جمهوری اسلامی ایران و عراق با تأکید بر پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی میان دو کشور، بر ضرورت حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای گسترش همکاری‌های راهبردی تأکید کردند.

جوان آنلاین: از ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان در دیدار با علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق که در صدر هیاتی عالی‌رتبه به تهران سفر کرده است، درباره مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور و راهکار‌های توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیر عراق با اشاره به توافقات مشترک میان دو کشور، تسریع در اجرای کامل این توافقات را گامی مهم در مسیر ارتقای روابط و تأمین منافع متقابل دانستند و بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

دو طرف با تأکید بر اهمیت همگرایی و هماهنگی مستمر، گشودن افق‌های جدید همکاری را ضرورتی راهبردی برای آینده روابط تهران و بغداد ارزیابی کرده و تصریح کردند که توسعه مناسبات همه‌جانبه، علاوه بر تقویت ثبات، امنیت و رفاه دو کشور، در راستای تأمین منافع دو ملت برادر و تحکیم همبستگی و انسجام منطقه‌ای نیز نقش‌آفرین خواهد بود.