حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: حمله رژیم تروریستی آمریکا به مرز شلمچه، تعرضی ناجوانمردانه به یکی از مسیر‌های اصلی تردد زائران و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) است.

جوان آنلاین: سید محسن موسوی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار با محکوم کردن حمله رژیم تروریستی آمریکا به مرز شلمچه اظهار کرد: شلمچه یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تردد زائران اربعین حسینی و محل عبور میلیون‌ها عاشق و دلداده مکتب امام حسین (ع) است.

به گزارش مهر، وی افزود: هدف قرار دادن منطقه‌ای که به نام و یاد حضرت سیدالشهدا (ع) شناخته می‌شود و در مسیر مشایه الحسین (ع) قرار دارد، اقدامی ناجوانمردانه و غیرقابل قبول است که بی‌توجهی عاملان این حمله به ارزش‌های انسانی، دینی و امنیت زائران را نشان می‌دهد.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت صیانت از مرز‌های کشور تصریح کرد: امنیت مردم و زائران در مسیر‌های منتهی به عتبات عالیات باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد و هرگونه تعرض به این مسیر مقدس و راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، محکوم است.

موسوی‌زاده بیان کرد: مردم خوزستان همواره میزبان شایسته زائران حسینی بوده‌اند و اجازه نخواهند داد اقدامات جنایتکارانه، امنیت و آرامش زائران یا شکوه حرکت عظیم مشایه الحسین (ع) را خدشه‌دار کند.

بر اساس اعلام معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، در حمله موشکی بامداد امروز پنجشنبه دشمن تروریستی آمریکا به مرز شلمچه، دو نفر از هم‌وطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند.