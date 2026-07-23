جوان آنلاین: برپایه بررسی نقشههای پیشیابی آسمان استان تهران، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش ایسنا، همچنین تا فردا جمعه (۲ مرداد) با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان افزایش ابر و افزایش تندی وزش باد و در بعضی ساعتها رگبار باران و رعد و برق در نیمه شمالی به ویژه در دامنهها و ارتفاعات و وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی همراه با گرد و خاک در نیمه جنوبی مورد انتظار است و در این روزها کاهش نسبی دما در گستره استان مورد انتظار خواهد بود.
قابل ذکر است که از شنبه تا دوشنبه ماندگاری توده هوای گرم بر روی استان پیش بینی میشود.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، پاکدشت و ورامین با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.
همچنین آسمان تهران برای فردا (۲ مردادماه) صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها افزایش ابر و وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۳ مردادماه) صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها افزایش ابر و وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.