وزیرخارجه پاکستان: فرصت صلح نباید از بین برود/طرفین خویشتنداری کنند

جوان آنلاین: سناتور «محمد اسحاق دار» طی سخنرانی در سی و سومین اجلاس وزرای مجمع منطقهای آسهآن در فلیپین دیدگاههای پاکستان درباره مسائل مختلف منطقهای و بینالمللی از جمله تنشهای جغرافیایی و آبی با هند، تروریسم، اختلافات پاکستان با افغانستان، اوضاع خلیج فارس، فلسطین و چالش تغییرات آب و هوا را تشریح کرد.
به گزارش ایرنا، وی گفت: تحولات ناگوار در منطقه خلیج فارس به طور جدی بر همه کشورهای تأثیر گذاشته است و نمیتوانیم این تحولات را نادیده بگیریم، بنابراین، پاکستان تمام تلاش خود را برای کمک به بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه انجام داد و به این تلاشها ادامه میدهد.
اسحاق دار افزود: اسلامآباد نقش خود را در تسهیل آتشبس، برگزاری مذاکرات اسلامآباد و به دنبال آن امضای تفاهمنامه اسلامآباد در سوئیس ایفا کرد. ما عمیقاً از اعتمادی که ایالات متحده، ایران، کشورهای خلیج فارس و همه دوستانمان به پاکستان برای هدایت این تلاشها نشان دادهاند، قدردانی میکنیم.
وی تاکید کرد: این دستاوردهای دشوار از طریق گفتوگو و دیپلماسی، فرصتی ارزشمند برای پیشبرد صلح پایدار ایجاد کرده است؛ لذا نباید اجازه دهیم این فرصت از دستمان برود.
وزیر خارجه پاکستان گفت که این کشور همچنان متعهد به انجام هر تلاشی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه است و از همه طرفها میخواهد که خویشتنداری کنند، به تعهدات خود پایبند بوده و تعامل مسالمتآمیز را دنبال کنند.
وی افزود: ما همچنان امیدواریم که این تلاشها به ثبات منطقهای، بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری کشتیرانی عادی کمک کند. جامعه بینالمللی باید از طریق گفتوگوی پایدار، دیپلماسی و تعامل سازنده به حمایت و تقویت این تلاشها ادامه دهد تا به دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه و فراتر از آن کمک کند.
اسحاق دار درباره وضعیت غزه و تجاوزگری اسرائیل نیز گفت: وضعیت انسانی در سرزمینهای اشغالی فلسطین به ویژه غزه همچنان عمیقاً نگرانکننده است. شکست جمعی ما در جلوگیری از نسلکشی در غزه، سوالات جدی را در مورد وجدان جمعی ما به عنوان انسان و توانایی در جلوگیری از ادامه جنایات در منطقه مطرح میکند.
وی تاکید کرد: پاکستان حمایت بیدریغ خود را از حق مسلم ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و برای ایجاد یک کشور مستقل، دارای حاکمیت پایدار و پیوسته فلسطینی بر اساس مرزهای قبل از ۱۹۶۷ میلادی به پایتختی قدس شریف، تکرار میکند.
وزیر خارجه پاکستان درباره تنشهای این کشور با هند گفت: ما عمیقاً نگران تصمیم غیرقانونی و یکجانبه هند برای تعلیق پیمان آبهای ایندوس (IWT) هستیم که به دنبال استفاده تسلیحاتی از منابع آب در نقض تعهدات بینالمللی خود است. این امر زندگی و معیشت ۲۴۰ میلیون نفر از مردم پاکستان را تهدید میکند. ما نمیتوانیم اجازه دهیم که این تحول جدی تحریکآمیز بدون رسیدگی باقی بماند.
وی درباره تنشهای اسلامآباد با کابل نیز گفت: پاکستان تنها یک انتظار از طالبان افغانستان دارد: اجازه ندهند از خاک افغانستان برای تروریسم علیه پاکستان استفاده شود. اگر آنها بتوانند به این تعهدات عمل کنند و وعدههای مکرر خود را عملی کنند، فرصتهای عظیمی برای تجارت، ارتباطات و توسعه اجتماعی-اقتصادی در سراسر آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و فراتر از آن وجود خواهد داشت.