کد خبر: 1370437
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تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: تعرض شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی تلاشی برای یهودی‌سازی آن است

1 جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: تعرض شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی تلاشی برای یهودی‌سازی آن است.

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای، تعرض گسترده هزاران شهرک‌نشین صهیونیست به مسجد الاقصی با مشارکت ایتمار بن‌گویر وزیر افراطی کابینه رژیم اشغالگر، شماری از اعضای این کابینه و کنست و تعدادی از خاخام‌های صهیونیست را به شدت محکوم کرد.

به گزارش مهر، حماس این اقدام را تشدیدی خطرناک و تجاوزی آشکار با هدف یهودی‌سازی مسجد الاقصی دانست که در چارچوب طرح رژیم اشغالگر برای تثبیت سلطه کامل خود بر قدس و مقدسات اسلامی آن انجام می‌شود.

حماس درباره پیامد‌های سوءاستفاده شهرک‌نشینان از مناسبت‌های دینی ادعایی برای گسترش تعرض‌ها و اجرای آیین‌های تلمودی در صحن‌های مسجد الاقصی هشدار داد و تاکید کرد این اقدامات تجاوزکارانه و آشکار، دامن رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان آن را خواهد گرفت؛ چراکه ملت فلسطین و مقاومت آن در برابر هتک حرمت مقدسات دست بسته نخواهند ماند.

این جنبش تاکید کرد: مسجد الاقصی همچنان حق ویژه مسلمانان باقی خواهد ماند و تمامی اقدامات رژیم اشغالگر و تعرض‌های شهرک‌نشینان باطل است و هیچگونه مشروعیتی برای این رژیم ایجاد نمی‌کند. اراده ملت فلسطین و پایبندی آن به قدس و مسجد الاقصی نیز تا زمان زوال اشغالگری، دژی استوار در برابر طرح‌های یهودی‌سازی باقی خواهد ماند.

حماس از عموم ملت فلسطین در قدس، کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ خواست تا بسیج عمومی را ادامه دهند، برای حضور در مسجد الاقصی عازم قدس شوند و حضور دائمی و اعتکاف خود را در صحن‌های این مسجد تقویت کنند؛ زیرا این حضور، نخستین خط دفاعی در برابر طرح‌های رژیم اشغالگر برای تغییر هویت مسجد الاقصی و محو نشانه‌های عربی و اسلامی آن است.

این جنبش همچنین از کشور‌های عربی و اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب خواست مسئولیت‌های سیاسی و دینی خود را برعهده بگیرند و برای حفاظت از مسجد الاقصی و توقف تجاوز‌های مستمر علیه قدس و مقدسات آن، اقدامات عملی و فوری انجام دهند و صرفاً به صدور بیانیه‌های محکومیت و ابراز انزجار بسنده نکنند.

برچسب ها: حماس ، شهرک نشینان صهیونیست ، مسجد الاقصی
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