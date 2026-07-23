دستگیری عامل ایجاد رعب و اخلال در امنیت یک شرکت بزرگ تهران

جوان آنلاین: عامل اصلی ایجاد ناامنی و مزاحمتهای سریالی در یکی از شرکتهای بزرگ واقع در مرکز تهران، با اقدامات تخصصی پلیس اطلاعات تهران بزرگ شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.
به گزارش تسنیم، در پی دریافت گزارشهای متعدد مبنی بر پرتاب اشیاء و مواد محترقه پرصدا به داخل محوطه یکی از شرکتهای بزرگ در مرکز تهران و ایجاد فضای نگرانی و ناامنی میان کارکنان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار تیمهای عملیاتی پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.
بررسیهای فنی و اقدامات اطلاعاتی مأموران نشان داد متهم با پوشاندن چهره و استفاده از شیوههای مختلف، بهصورت مکرر به محل شرکت مراجعه کرده و با پرتاب مواد محترقه خطرناک به داخل محوطه، ضمن ایجاد اختلال در نظم عمومی، موجب سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت میان کارکنان این مجموعه شده است.
در ادامه تحقیقات، هویت متهم شناسایی و مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ پس از انجام اقدامات لازم، وی را در محدوده خیابان ۱۷ شهریور تهران در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
متهم در تحقیقات اولیه، انگیزه خود از این اقدامات مجرمانه را اختلاف و خصومت شخصی با یکی از کارکنان شرکت و قصد انتقامجویی عنوان کرد. همچنین بررسی سوابق کیفری وی نشان داد نامبرده دارای سوابق متعدد از جمله در زمینه مواد مخدر، سرقت، مزاحمت و ایراد ضرب و جرح عمدی است.
پرونده متهم با عنوان «اخلال در نظم عمومی و ایجاد ارعاب» تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر اینکه امنیت مراکز اقتصادی و محیطهای کاری از اولویتهای انتظامی است، اعلام کرد: هرگونه اقدام خودسرانه با هدف ایجاد ناامنی، تهدید، ارعاب یا اخلال در فعالیت مجموعههای اقتصادی، حتی در صورت وجود اختلافات شخصی، جرم تلقی شده و با مرتکبان آن برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد. شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه رفتار تهدیدآمیز یا اقدامات مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.