یکی از نمایندگان پارلمان عراق با تأکید بر توانمندی‌های انسانی و نظامی این کشور، اعلام کرد که بغداد قادر است به‌صورت مستقل از منافع خود حفاظت کند و ادامه حضور نیرو‌های خارجی در خاک عراق دیگر هیچ توجیهی ندارد.

جوان آنلاین: فالح الخزعلی، نماینده پارلمان عراق امروز (پنج‌شنبه) تأکید کرد که عراق از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لازم برخوردار است تا تصمیم‌های خود را به‌صورت مستقل اتخاذ کند.

به گزارش مهر، الخزعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اظهار داشت: «عراق از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انسانی و نظامی لازم برخوردار است تا به دور از هرگونه فشار یا مداخله خارجی، تصمیم‌های خود را به‌صورت مستقل اتخاذ کند؛ تصمیم‌هایی که ثبات را محقق کرده و منافع ملت عراق را حفظ می‌کند.»

وی ضمن تأکید بر مخالفت خودبا ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور افزود: «ادامه حضور نیروهای خارجی در خاک عراق دیگر هیچ توجیهی ندارد، به‌ویژه با توجه به آمادگی نیروهای امنیتی عراق و توانایی آن‌ها در حفظ امنیت و حفاظت از حاکمیت کشور.»

این نماینده پارلمان عراق در پایان تصریح کرد: «عراق نیازی به حضور نیروهای خارجی ندارد و مرحله کنونی مستلزم تحکیم و تقویت حاکمیت ملی و توانمندسازی نهادهای امنیتی برای انجام کامل مأموریت‌های خود است.»