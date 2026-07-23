۸۵ نفر در پی سیل «نورستان» افغانستان همچنان مفقود هستند

جوان آنلاین: اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرد که در پی سیل ویرانگر در ولایت نورستان در شمال شرق افغانستان، ۸۵ نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جستوجو برای یافتن آنها ادامه دارد.
«تاجمحمد همت»، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت که تاکنون ۲۳ نفر در این سیل جان باخته و ۸۰ نفر دیگر زخمی شدهاند و وضعیت ۲۳ تن از زخمیها وخیم است.
وی افزود که در نورستان ۱۶۳ منزل مسکونی بهطور کامل تخریب شده است و و ۱۱۵ ساختمان دیگر نیز آسیب شدید دیده است. همچنین سه مسجد، یک کلینیک، یک شبکه برق و پنج پل از بین رفتهاند.
بر اساس آمار طالبان، محصولات یکهزار و ۴۷ جریب زمین کشاورزی و ۲۳ جریب باغ نیز نابود شده و در مجموع، ۷۴۶ خانواده از این رویداد آسیب دیدهاند.
اداره مبارزه با حوادث طالبان همچنین از تلفات و خسارات سیل در چند ولایت دیگر افغانستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
بر اساس این گزارش، در ولایتهای وردک، غزنی همچنین کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان و زابل نیز صدها خانه، زمین کشاورزی، باغ، مسجد، منازل و مغازه و جاده در پی جاری شدن سیل آسیب دیده یا ویران شدهاند.
سازمان ملل نیز پیشتر، اعلام کرد که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیل در شرق افغانستان، بیش از ۴۰ نفر جان باخته و دهها نفر دیگر زخمی شدهاند.
«استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت که نهادهای امدادرسان سازمان ملل کمکهای اضطراری را به مناطق آسیبدیده ارسال کردهاند.
بارندگیهای شدید و سیلابهای ناگهانی در روزهای اخیر بخشهایی از شرق و دیگر مناطق افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و خسارات جانی و مالی گستردهای برجا گذاشته است. نورستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مناطق کوهستانی، از ولایتهایی است که در فصل بارندگی با خطر سیلابهای ناگهانی روبهرو میشود.