کد خبر: 1370431
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

۸۵ نفر در پی سیل «نورستان» افغانستان همچنان مفقود هستند

1 اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان علام کرد دستکم ۸۵ نفر در سیل مرگبار نورستان همچنان مفقود هستند.

جوان آنلاین: اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرد که در پی سیل ویرانگر در ولایت نورستان در شمال شرق افغانستان، ۸۵ نفر همچنان مفقود هستند و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن آنها ادامه دارد.

«تاج‌محمد همت»، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت که تاکنون ۲۳ نفر در این سیل جان باخته و ۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند و وضعیت ۲۳ تن از زخمی‌ها وخیم است.

وی افزود که در نورستان ۱۶۳ منزل مسکونی به‌طور کامل تخریب شده است و و ۱۱۵ ساختمان دیگر نیز آسیب شدید دیده است. همچنین سه مسجد، یک کلینیک، یک شبکه برق و پنج پل از بین رفته‌اند.

بر اساس آمار طالبان، محصولات یک‌هزار و ۴۷ جریب زمین کشاورزی و ۲۳ جریب باغ نیز نابود شده و در مجموع، ۷۴۶ خانواده از این رویداد آسیب دیده‌اند.

اداره مبارزه با حوادث طالبان همچنین از تلفات و خسارات سیل در چند ولایت دیگر افغانستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، در ولایت‌های وردک، غزنی همچنین کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان و زابل نیز صد‌ها خانه، زمین کشاورزی، باغ، مسجد، منازل و مغازه و جاده در پی جاری شدن سیل آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

سازمان ملل نیز پیش‌تر، اعلام کرد که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیل در شرق افغانستان، بیش از ۴۰ نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

«استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت که نهاد‌های امدادرسان سازمان ملل کمک‌های اضطراری را به مناطق آسیب‌دیده ارسال کرده‌اند.

بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در روز‌های اخیر بخش‌هایی از شرق و دیگر مناطق افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و خسارات جانی و مالی گسترده‌ای برجا گذاشته است. نورستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مناطق کوهستانی، از ولایت‌هایی است که در فصل بارندگی با خطر سیلاب‌های ناگهانی روبه‌رو می‌شود.

برچسب ها: سیل ، افغانستان ، سازمان ملل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

پادوی حقیر نتانیاهو!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

انتقام فوتبال از سیاست

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

لاروخا شایسته قهرمانی 

سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار