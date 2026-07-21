کد خبر: 1370153
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی

پلیس: صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان هنوز آغاز نشده است

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه گواهینامه موتورسیکلت بانوان هیچ تفاوتی با گواهینامه آقایان نخواهد داشت، گفت: هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان و نحوه صدور این گواهینامه صرفاً از سوی پلیس انجام خواهد شد. 
سردار سید تیمور حسینی در واکنش به انتشار گمانه‌زنی‌ها درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته در دولت، مجلس و پلیس مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته‌است. وی افزود: با توجه به شرایط روز و لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرآیند‌های لازم در حال انجام است. 
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه تنها مرجع قانونی صدور گواهینامه در کشور، پلیس راهور فراجاست، ادامه داد: هر زمان فرآیند‌های قانونی این موضوع نهایی و اجرای آن به پلیس راهور ابلاغ شود، این مجموعه مطابق قانون نسبت به صدور گواهینامه اقدام خواهد کرد. از این رو، هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرا، نحوه صدور و جزئیات مربوط به گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز صرفاً از طریق پلیس راهور فراجا انجام خواهد شد. 
سردار حسینی با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره چاپ «اولین نمونه گواهینامه موتورسیکلت بانوان» گفت: اساساً چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد، چراکه تاکنون هیچ گواهینامه‌ای در این حوزه صادر نشده‌است. با نهایی شدن فرآیند‌های قانونی و آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، هیچ تفاوتی میان گواهینامه بانوان و آقایان وجود نخواهد داشت. گواهینامه‌های رانندگی بر اساس ضوابط، استاندارد‌ها و قالبی واحد صادر می‌شوند و در صورت اجرای قانون نیز گواهینامه موتورسیکلت بانوان دقیقاً با همان مشخصات، قالب و استاندارد‌های مشترک صادر خواهد شد. 
وی ادامه داد: بنابراین، طرح برخی ادعا‌ها درباره چاپ نخستین نمونه گواهینامه بانوان یا انتشار تصاویری با این عنوان، پیش از اعلام رسمی مرجع قانونی، فاقد مبنای اجرایی است و می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست و ایجاد ابهام در افکار عمومی شود. رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راهور به عنوان متولی اصلی صدور گواهینامه، تمامی هماهنگی‌های لازم را با مراجع ذی‌صلاح انجام داده‌است و به محض نهایی‌شدن فرآیند‌های قانونی و فراهم‌شدن شرایط اجرا، جزئیات مربوط به زمان آغاز صدور، نحوه اجرا و سایر موارد مرتبط، به صورت رسمی و از طریق پلیس راهور فراجا به اطلاع مردم خواهد‌رسید.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، گواهینامه ، موتور سیکلت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

پورعلی هم پرسپولیسی شد

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

انتظار برای امتحان

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار