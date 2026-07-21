اعلمی: هیچ تماسی از سوی فردِ مدعی مشاور وزیر با من گرفته نشده است

رییس سازمان اتکا ضمن رد صحت تماس فردِ مدعی مشاور وزیر نیرو گفت: شماره درج‌شده در صفحه مجازی «رحیم زاهدی» متعلق به بنده نیست و هیچ‌گونه تماسی از سوی او با من گرفته نشده است.

جوان آنلاین: در پی انتشار استوری منتسب به فردی که خود را «مشاور وزیر نیرو» و «عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی» معرفی کرده و مدعی شده بود که به مادر وی در یکی از فروشگاه‌های اتکا به‌دلیل عدم رعایت قانون حجاب خدمات ارائه نشده و این سازمان پس از تماس وی عذرخواهی کرده است، دفاع‌پرس این موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کرد.

اعلمی رییس سازمان اتکا در گفت‌و‌گو با دفاع‌پرس ضمن رد صحت این تماس تصریح کرد: شماره درج‌ شده در صفحه مجازی «رحیم زاهدی» متعلق به بنده نیست و هیچ‌گونه تماسی از سوی او با من گرفته نشده است.

روابط عمومی سازمان اتکا نیز ادعای عذرخواهی این سازمان از فرد مذکور را به‌دلیل ممانعت از ورود فرد بی‌حجاب قویاً تکذیب و تاکید کرد که حق پیگیری قضایی مطالب منتشرشده در فضای مجازی را برای خود محفوظ می‌داند.

در ادامه بررسی‌ها، وزارت نیرو و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کردند که فرد یادشده هیچ‌گونه مسئولیت، سمت یا ارتباط اداری با این دو نهاد ندارد و معرفی وی به‌عنوان «مشاور وزیر نیرو» یا «عضو ستاد علم و فناوری» از اساس کذب است.