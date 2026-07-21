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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰
ورزش » ساير

مس شهربابک به لیگ برتر فوتبال صعود کرد

1 تیم فوتبال مس شهربابک با عملکرد خوبی که در لیگ یک داشته به لیگ برتر صعود کرد تا نمایندگان کرمان در لیگ برتر بیشتر شود.

جوان آنلاین: لیگ دست یک با صعود تیم فوتبال مس شهربابک نماینده استان کرمان به لیگ برتر به پایان رسید.

به گزارش مهر، شاید در ابتدا کمتر کسی به صعود این تیم به لیگ برتر امید داشت؛ اما شاگردان قاسم شهبا این صعود را با یک بودجه معقول و با یک همدلی در شهرشان رقم زدند تا نمایندگان استان کرمان در لیگ برتر بیشتر شود و در صورت پیروزی مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر استان کرمان باز هم ۳ نماینده در لیگ برتر خواهد داشت.

قاسم شهبا، سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک پس از صعود به لیگ برتر با بیان اینکه مرد روز‌های سخت هستم گفت: در فوتبال صعود‌های زیادی داشتم و تنها یک صعود به لیگ برتر کم داشتم که خدا کمک کرد با شهربابک رقم خورد.

شهبا که سیرجانی است پس از صعود به لیگ برتر در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: در فصلی که گذشت قرار بر این بود تیمی ببندیم که آبرومندانه در بالای جدول باشد و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که با بازیکنان با کیفیت چه از نظر فنی و چه اخلاقی شروع به کار کردیم.

وی با بیان اینکه کار به صورتی انجام شد که از همان ابتدا عملکرد خوبی داشتیم افزود: از هفته هفتم که ورزشگاه شهربابک افتتاح و بازی‌های خانگی‌مان آنجا برگزار شد، نتایج خوبی گرفتیم، چند هفته صدرنشین بودیم و رکورد شکست‌ناپذیری در خانه را هم داریم.

از نظر بودجه هشتمین تیم لیگ یک بودیم

سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک در مورد حضور بومی‌ها در این تیم توضیح داد: ما سعی کردیم در کادر فنی خودمان هم از بومی‌ها استفاده کنیم و حدود ۱۰ الی ۱۱ بازیکن بومی و حتی کرمانی در تیم داریم.

وی درمورد سختی‌هایی که در فوتبال کشیده است گفت: مرد روز‌های سخت هستم و سختی‌های زیادی در فوتبال کشیدم، بیشترین صعود را در جنوب شرق کشور در تیم‌های فوتبال دارم و تنها یک صعود به لیگ برتر را کم داشتم که خدا کمک کرد و رقم خورد.

شهبا، درمورد حضور در لیگ برتر ادامه دارد: لیگ برتر جدید بسیار لیگ سختی است، ۱۸ تیمی شده و کاندید‌های سقوط ۴ تیم شدند و به دنبال این هستیم که تیمی ببندیم که به امید خدا جزو ۵ تیم اول لیگ باشد.

وی با بیان اینکه باید بدون هیچ ترس و واهمه‌ای پیش برویم و از نام مس شهربابک دفاع کنیم گفت:در فوتبال زندگی کردم و شک ندارم اگر به جوانان اعتماد شود و تیم خوبی بسته شود نتایج خوبی هم رقم می‌خورد.

اولویتم بازی در مس شهربابک است

مجید تاجیک، هافبک تیم فوتبال مس شهربابک نیز پس از پایان لیگ دسته یک و صعود این تیم به لیگ برتر در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای فصل یک هدف داشتیم آن هم صعود بود؛ اما ابتدا کسی به این باور نداشت.

وی افزود: ما در سالی که گذشت کلی سختی کشیدم بدون مصاحبه و بدون حاشیه کار را جلو بردیم و خداراشکر صعود کردیم و توانستیم برای مردم خوب شهربابک تاریخ سازی کنیم.

تاجیک، درمورد پیشنهاد‌هایی برای فصل آینده خودش گفت: پیشنهاد‌هایی دارم که اولویتم بازی در تیم مس شهربابک است، البته برنامه فصل آینده بستگی به باشگاه دارد و اگر شرایط مهیا باشد با تیم مس شهربابک ادامه می‌دهم و در غیر این صورت به پیشنهاد‌های دیگر فکر می‌کنم.

هافبک مس شهربابک در مورد لیگی که گذشت گفت: بازی در لیگ یک خیلی سخت و فرسایشی شده بود؛ اما تیم یکدست و متحدی بودیم و از همه مهم‌تر یکدل بودیم که خداراشکر نتیجه‌اش را هم گرفتیم و صعود کردیم.

روز‌های ابتدایی هیچ‌کس باور نداشت که صعود کنیم

رضا جباری هافبک تیم فوتبال مس شهربابک درمورد فصلی که گذشت به خبرنگار مهر گفت: فصل خیلی طولانی را سپری کردیم و از اول فصل اردو‌های خوبی را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که ما صعود کنیم و بی‌سروصدا و بدون حاشیه تمرین کردیم، بازی‌هایمان را با پیروزی‌های خیلی خوب پشت سر گذاشتیم و کم کم تیم شخصیت گرفت و به آن هدفی که می‌خواستیم رسیدیم.

جباری، ادامه داد: کادر فنی وقت زیادی برای هدف تیم گذاشت و روی نقاط ضعف و قوتمان کار کرد تا به هماهنگی کامل رسیدیم.

وی افزود: کادر فنی تیمی یک دست و رفیق جمع کرده بود و هیچ‌کس دنبال منم منم در داخل تیم نبود به همین دلیل تیم نتیجه گرفت و خداراشکر که به چیزی که می‌خواستیم رسیدیم و لیگ برتری شدیم.

وی درمورد فصل آینده توضیح داد: برای فصل بعد فعلاً چیزی مشخص نشده است، فعلاً به استراحت پرداختم تا چند روز آینده تصمیم خودم را خواهم گرفت.

گفتنی است مسی‌های شهربابک از ۳۴ هفته ۱۹ پیروزی، ۱۱ تساوی و ۴ شکست کسب کرده و با ۶۸ امتیاز به‌عنوان دومین تیم به لیگ برتر صعود کردند.

برچسب ها: مس شهربابک ، لیگ دسته یک ، لیگ برتر
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