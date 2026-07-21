جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانهها؛ یارانه مرحله ۱۸۵ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون ۶۵۵ هزار و ۸۵۹ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
به گزارش تسنیم، سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است. شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۴۴۴ نفر در دهک اینهای چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.