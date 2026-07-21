رضا حمیدپور، مدیرکل مرکز تجزیه و مبادلات کشور، در گفتوگو با خبرنگار، با اشاره به افزایش حجم ترافیک گذرنامههای اربعین حسینی، از آمادگی کامل این مرکز برای پردازش و ارسال سریع گذرنامهها خبر داد و گفت: در حال حاضر، روزانه به طور میانگین ۳۵ هزار فقره گذرنامه زیارتی پنجساله و ۱۵ هزار فقره گذرنامه بینالمللی وارد مرکز تجزیه و مبادلات کشور میشود که پس از ثبت، تجزیه و آمادهسازی، در کوتاهترین زمان ممکن به مناطق پستی تهران و سایر استانهای کشور ارسال میشوند.
وی با بیان اینکه با نزدیک شدن به اربعین حسینی، حجم ورود گذرنامهها به این مرکز بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای پردازش و ارسال بهموقع آنها پیشبینی شده است.
حمیدپور ادامه داد: گذرنامهها پس از چاپ در سه مرکز اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در استان تهران، در سه نوبت شامل دو مرحله در ساعات صبح تا پیش از ظهر و یک نوبت در ساعات عصر، با همکاری منطقه پستی شمالغرب تهران به مرکز تجزیه و مبادلات کشور منتقل میشوند تا فرآیندهای پستی آنها انجام شود.
وی با تأکید بر سرعت شبکه پستی در توزیع گذرنامهها تصریح کرد: از زمان ورود گذرنامه به شبکه پستی، با توجه به مقصد و مسافت، بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان لازم است تا گذرنامه به دست گیرنده برسد.
مدیرکل مرکز تجزیه و مبادلات کشور همچنین از ارائه خدمات ویژه به متقاضیان دارای شرایط اضطراری خبر داد و گفت: روزانه بین ۵۰ تا ۷۰ نفر برای دریافت فوری گذرنامه به صورت حضوری به این مرکز مراجعه میکنند.
افرادی که دارای بلیت سفر با تاریخ روز بعد هستند، پس از ارائه بلیت، رسید درخواست در دفاتر پلیس+۱۰ و مدارک هویتی، در صورت وجود گذرنامه در مرکز و با نظارت واحد حراست، گذرنامه خود را به صورت مستقیم تحویل میگیرند.
وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش حجم درخواستها در روزهای منتهی به اربعین، درخواست صدور گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا فرآیند صدور، پردازش و توزیع با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.