صدورگواهینامه موتورسیکلت بانوان هنوز آغازنشده/تفاوتی بین گواهینامه بانوان وآقایان نیست

جوان آنلاین: سردار سید تیمور حسینی در واکنش به انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، اظهار کرد: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته در دستگاه‌های مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به شرایط روز و همچنین لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرآیندهای لازم در مراجع ذی‌صلاح در حال انجام و پیگیری است.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه تنها مرجع قانونی صدور گواهینامه در کشور، پلیس راهور فراجاست، تصریح کرد: هر زمان فرآیندهای قانونی این موضوع نهایی و اجرای آن به پلیس راهور ابلاغ شود، این مجموعه مطابق قانون نسبت به صدور گواهینامه اقدام خواهد کرد. از این رو، هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرا، نحوه صدور و جزئیات مربوط به گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز صرفاً از طریق پلیس راهور فراجا انجام خواهد شد.

سردار حسینی با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره چاپ «اولین نمونه گواهینامه موتورسیکلت بانوان» گفت: اساساً چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد، چراکه تاکنون هیچ گواهینامه‌ای در این حوزه صادر نشده است. با نهایی شدن فرآیندهای قانونی و آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، هیچ تفاوتی میان گواهینامه بانوان و آقایان وجود نخواهد داشت.گواهینامه‌های رانندگی بر اساس ضوابط، استانداردها و قالبی واحد صادر می‌شوند و در صورت اجرای قانون نیز گواهینامه موتورسیکلت بانوان دقیقاً با همان مشخصات، قالب و استانداردهای مشترک صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح برخی ادعاها درباره چاپ نخستین نمونه گواهینامه بانوان یا انتشار تصاویری با این عنوان، پیش از اعلام رسمی مرجع قانونی، فاقد مبنای اجرایی است و می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست و ایجاد ابهام در افکار عمومی شود.

بنابراعلام پلیس، رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راهور به عنوان متولی اصلی صدور گواهینامه، تمامی هماهنگی‌های لازم را با مراجع ذی‌صلاح انجام داده است و به محض نهایی شدن فرآیندهای قانونی و فراهم شدن شرایط اجرا، جزئیات مربوط به زمان آغاز صدور، نحوه اجرا و سایر موارد مرتبط، به صورت رسمی و از طریق پلیس راهور فراجا به اطلاع مردم خواهد رسید.