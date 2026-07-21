جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» با اظهار شگفتی از اینکه چطور بر خلاف ادعاهای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، ایران همچنان قابلیت خود برای حملات تلافیجویانه به منافع و پایگاههای ایالات متحده در منطقه را حفظ کرده و حتی پیشرفت این قابلیتها را به رخ میکشد، در تیتر مطلب خود مینویسد: «سوال بزرگ این است که چطور چنین چیزی امکانپذیر است؟»
به گزارش ایسنا، رسانه آمریکایی در این مطلب خاطرنشان کرده است: «بعد از گذشت حدود پنج ماه از شروع جنگ، توانمندیهای موشکی ایران همچنان مرگبار باقی ماندهاند. دستکم ۲ سرباز آمریکایی روز شنبه در پی حملات ایران با موشکهای بالستیک و پهپادها کشته شدند.
علاوه بر آن، مقامهای آمریکایی روز یکشنبه و پس از گزارش شدن اینکه یک نظامی سوم آمریکایی همچنان بعد از این حمله مفقود الاثر شده، در تلاش برای تعیین هویت بقایای اجساد کشفشده در محل حمله بودند. یک نظامی دیگر آمریکایی نیز روز شنبه در ضمن انفجار کنترلشده یک پهپاد تهاجمی سرنگونشده ایرانی در شمال عراق کشته شد.»
وال استریت ژورنال در ادامه این مطلب خاطرنشان میکند: «این تراژدیها یکی از گیجکنندهترین سوالهایی که در طی این جنگ به ذهن میرسد را مطرح میسازند: «این که ایران چطور نه فقط توانسته برنامههای پهپادی و موشکی خود را حفظ کند، بلکه توانسته آنها را گسترش نیز دهد؟»
رسانه آمریکایی در ادامه این مطلب مواردی از تناقضگویی دونالد ترامپ را بازتاب داده و تصریح میکند: «دونالد ترامپ در اوایل ماه ژوئن در گفتوگو با انبیسی مدعی شد که ارتش ایران "کاملا" از بین رفته است. او مدعی شد که برای ایران موشکهای "خیلی کمی" باقی مانده است.»
وال استریت ژورنال در ادامه این مطلب در پاسخ به پرسش خود گمانهزنی میکند که احتمالا «ایران خیلی از مهماتش را در زیر زمین پنهان کرده و از فرصت "آتشبس" اخیر برای جابجایی بسیاری از تجهیزاتش استفاده کرده است.»
در ادامه این مطلب به نقل از مقامهای آمریکایی اذعان میشود که آنها متذکر شدهاند «موشکهای بالستیکی که ایران هماکنون استفاده میکند به نظر میرسد که سرعت بیشتری نسبت به قبل پیدا کردهاند و میتوانند در زمان حرکت نزولی به سمت زمین مانور انجام دهند.»
به نوشته رسانه آمریکایی، «این تحول بازتابدهنده ارتشی است که قابلیت انطباق پیدا کردن خود را حفظ کرده، نه ارتشی که فروپاشیده است.»
همچنین وال استریت ژورنال در ادامه این ادعای بیپایه و اساس را که احتمالا کسان دیگری در جنگ با آمریکا به ایران کمک میکنند مطرح کرده و مینویسد: «یک سوال عظیم پیش روی مقامهای آمریکایی این است که ایران چقدر دارد کمک دریافت میکند؟ افراد مختلفی روسیه را متهم به کمک به ایران کردهاند.»
تحلیل این رسانه آمریکایی در شرایطی منتشر میشود که پاسخ موشکی و پهپادی قدرتمند نظامیان ایرانی به ارتش تروریستی ایالات متحده در منطقه ادامه دارد. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز با صدور اطلاعیهای اعلام کرد رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف ۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کردند.
همچنین سپاه پاسداران اعلام کرد، تعدادی سرباز در هدف قرار گرفتن مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش تروریست و کودککش آمریکا در منطقهی الرُکبان اردن کشته شدند.