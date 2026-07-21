جوان آنلاین: طبق گزارش‌ها، هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی متعلق به پایگاه هوایی الظفره در امارات، هنگام پرواز بر فراز خلیج فارس، سیگنال اضطراری ۷۷۰۰ ارسال کرده است.

کد ۷۷۰۰ یکی از کدهای استاندارد هوانوردی برای اعلام وضعیت اضطراری عمومی است و زمانی استفاده می‌شود که هواپیما با شرایطی روبه‌رو شود که نیازمند توجه و کمک فوری کنترلرهای ترافیک هوایی باشد.

چند روز قبل نیز برخی گزارش‌های تاییدنشده حاکی از آن بود یک جنگنده چندمنظوره F-۳۵A در حین پرواز بر فراز امارات متحده عربی وضعیت اضطراری اعلام کرد و کد فرستنده اضطراری بین‌المللی ۷۷۰۰ را فعال نمود.

این گزارش‌ها حاکی از آن بود این هواپیما در پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی به زمین نشست.

کد ۷۷۰۰ یکی از سه کد اضطراری استاندارد و بین‌المللی در هوانوردی است که روی دستگاه ترانسپوندر (فرستنده خودکار هواپیما یا اصطلاحاً Squawk) تنظیم می‌شود.

وقتی خلبان این کد را وارد می‌کند، یک هشدار بصری و صوتی فوری روی صفحه رادار کنترلرهای ترافیک هوایی ظاهر می‌شود تا آن‌ها متوجه شوند که این هواپیما با یک بحران جدی و آنی مواجه است و به کمک نیاز دارد.