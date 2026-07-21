جوان آنلاین: روزنامه تهران تایمز در گزارشی اعلام کرد که در حالیکه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران وارد مرحله جدیدی شده است، گزارش‌ها حاکی از تشدید اختلاف و نارضایتی نسبت به جنگ در سطوح مختلف ارتش آمریکا است.

به گزارش مهر، به گفته منابع متعدد اطلاعاتی و نظامی نزدیک به پنتاگون، استنکاف نیروهای آمریکایی از عمل به دستور مافوق به نحو بی سابقه ای در حال افزایش است. بسیاری از سربازان و رده میانی و برخی از افسران ارشد، معتقدند که جنگ علیه ایران هیچ مبنا و توجیه امنیتی ملی ندارد و یک جنگ غیرقانونی است که توسط شخص ترامپ برای خوشایند اسرائیل شروع شده و ادامه یافته است.

هگست وزیر جنگ آمریکا در جدیدترین دستورالعمل به سنتکام به تاریخ چهارشنبه ۱۵ ژوئیه، به «برد کوپر» فرمانده سنتکام (فرمانده مرکزی تروریست‌های آمریکا در غرب آسیا) ابلاغ کرده است که کوچکترین ابراز مخالفت با ادامه جنگ در هر سطحی باید با واکنش فوری و قاطع بخش بازرسی ارتش آمریکا مواجه شود.

فقط از ابتدای ماه ژوئیه تاکنون، ۱۵۸ نفر در سطوح مختلف به دلیل استنکاف از اجرای دستور و یا مخالفت علنی با جنگ، با برخورد اداری، انضباطی یا تنبیهی مواجه شده‌اند. بنا به گزارش مجله نیویورکر، حداقل ۳۴ نفر از این ۱۵۸ نفر با حبس‌های بین ۳ تا ۱۴ ماه مواجهند.