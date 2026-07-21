مقامات پیشین و فعلی آمریکایی می‌گویند یک ارزیابی جدید سازمان سیا نشان می‌دهد که تشدید حملات متجاوزانه علیه ایران به دلیل تاب‌آوری زیاد و پایداری قدرت در آن احتمالا تاثیر چشمگیری بر تغییر موضع مذاکراتی تهران نخواهد داشت.

جوان آنلاین: مقامات فعلی و پیشین آمریکایی می‌گویند یک ارزیابی اطلاعاتی جدید سازمان سیا نشان می‌دهد با وجود ادعای دولت دونالد ترامپ، مبنی بر این‌که تنها از طریق قدرت باید با ایران مذاکره کرد، تکرار حملات متجاوزانه آمریکا تاثیر چشمگیری بر موضع مذاکراتی ایران نخواهد داشت. گزارش سیا بر تاب‌آوری ایران با وجود آسیب‌های وارده از تجاوزگری آمریکا اشاره دارد.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران می‌گویند تهران و واشنگتن در وضعیت مبهمی بین صلح و جنگ گرفتار شده‌اند. هر دو کشور با وجود ادامه درگیری‌ها نشانه‌هایی از آمادگی برای مذاکره بروز می‌دهند.

روزنامه واشنگتن پست با انتشار این مطلب گزارش داد: مقامات به شرط فاش نشدن هویتشان به دلیل حساسیت نتایج این ارزیابی گفتند تحلیلگران آژانس‌های جاسوسی آمریکا همچنین به این نتیجه رسیده‌اند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در وضعیت مبهم و نامعلومی بین صلح و جنگ گرفتار شده‌اند.

یافته‌هایی که به دولت گزارش شده است، ظاهرا بر معضلی که تاکید دارد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جنگی غیرقانونی که خود و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اواخر فوریه آغاز کردند با آن روبرو است.

مسیر کنونی ترامپ با حملات روزافزون ظاهرا به بن‌بست منتهی شده است. اما با توجه به این‌که این جنگ برای جامعه آمریکا عمیقا نامحبوب است، تشدید تنش از سوی ایالات متحده، مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی با تضمینی برای موفقیت نظامی با مخاطرات سیاسی برای رئیس‌جمهور آمریکا همراه است.

به گزارش ایسنا، آمریکا مدت کوتاهی پس از امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان تهران و واشنگتن با نقض بند ۵ این تفاهم‌نامه که به‌وضوح امکان بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات ایران را فراهم می‌کرد، تلاش کرد برای تضعیف حق حاکمیت ایران بر این آبراه به عنوان یک کشور ساحلی کشتی‌ها را از مسیر جنوبی و نزدیک به عمان عبور دهد.

پس از پاسخ ایران با متوقف کردن این کشتی‌ها، ارتش تروریستی آمریکا اقدام به تکرار تجاوزگری علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد که در آن اهداف نظامی و غیرنظامی، شامل پل‌ها، تاسیسات تصفیه آب و برج مراقبت دریایی در بنادر ایران مورد اصابت قرار گرفته‌اند. واشنگتن همچنین محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران را از سر گرفته است. پاسخ ایران به این تجاوزگری طی عملیات نصر ۲ موجب درگرفتن دور جدیدی از تنش‌های نظامی میان دو طرف شده است.

با این حال، کشورهای منطقه، از جمله قطر، پاکستان و مصر پیشنهاداتی را برای توقف درگیری‌ها، کاهش تنش و بازگشت به اجرای تعهدات یادداشت تفاهم به ۲ طرف ارائه کرده‌اند که شامل بازگشایی موقت تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها به مدت ۱۰ روز است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انتقال این پیشنهادات به تهران و بررسی آن را تایید کرده است.

رسانه آمریکایی در ادامه این مطلب در این باره نوشت: با وجود احتمال شعله‌ور شدن مجدد جنگی گسترده‌تر، هم ایران و هم آمریکا نشانه‌هایی از آمادگی برای مذاکرات جدید بروز دادند، اگرچه پیشرفتی گزارش نشده است.

طبق آخرین گزارش اطلاعاتی سیا، تحلیلگران بر پایداری تهران با وجود از دست دادن بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی ارشد و بخشی از تجهیزات نظامی خود در تجاوزگری آمریکایی-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم تاکید کرده‌اند. همچنین یک تحلیل سیا در ماه مه به این نتیجه رسید که ایران می‌تواند حداقل سه تا چهار ماه قبل از مواجهه با مشکلات اقتصادی شدیدتر در برابر محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا مقاومت کند.

دوگانه دیپلماسی-جنگ دولت ترامپ و اثر آن بر رویکرد مذاکراتی ایران در حالی در گزارش واشنگتن پست مطرح شده است که علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شامگاه گذشته بیان کرد: امید آمریکا به این است در فضای تنش نظامی، باب مذاکراتی باز کنند تا از جمع این ها به هدفشان که در مقطع قبلی در هرمز نتوانستند محقق کنند در این مرحله به آن دست یابند اما به نظر با هوشمندی طرف ایرانی اجازه پیدا نمی کنند از این دوگانه استفاده کنند.

باقری تاکید کرد: اگر مذاکره ای بخواهد در شرایط مدید شکل بگیرد قاعدتا باید بر اساس ناکامی هایی که آمریکا در این دوره داشته باید شکل بگیرد. ما اجازه نمی دهیم آنها به خیالی که درباره تنگه هرمز دارند دست پیدا کنند و اگر مذاکره ای بخواهد شکل بگیرد قاعدتاً بعد از این ناکامی خواهد بود.